Инфляция в Пермском крае продолжает разгоняться. Она вновь превысила общероссийскую

Posted 20 ноября, 12:57
Published 20 ноября, 12:57
Modified 21 ноября, 04:46
Updated 21 ноября, 04:46
В Пермском крае годовая инфляция в октябре достигла 7,4% и, таким образом, обогнала как показатель ПФО (6,4%), так и общероссийский уровень (6,7%), сообщают в отделении Пермь Банка России.
Как поясняют специалисты регулятора, инфляция ускорилась из-за роста издержек производителей и поставщиков, высокого потребительского спроса и уменьшения предложения продукции на отдельных товарных рынках.
Из позиций продуктов питания, рост цен на которые особо заметен, в ЦБ отмечают мясной фарш, сосиски, куриное мясо и яйца. Причинами этого аналитики называют ослабление рубля, рост затрат производителей и переработчиков мяса, а также неблагоприятную эпизоотическую обстановку в регионах-поставщиках.
Среди непродовольственных товаров особенно быстро растут цены на импортные автомобили, а цены на мебель. Они превысили уровень прошлого года. Этому способствовали высокий спрос потребителей и ослабление рубля.
Ускорился годовой рост цен и в сфере услуг. Из-за высокого спроса на внутренний туризм и удорожания авиатоплива в регионе существенно выросли цены на пассажирские авиаперевозки.
Годовая инфляция в стране в 2023 году, по прогнозу Банка России, сложится в диапазоне 7–7,5%.