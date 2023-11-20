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Posted 20 ноября, 12:57

Published 20 ноября, 12:57

Modified 21 ноября, 04:46

Updated 21 ноября, 04:46

ЦБ зафиксировал в Пермском крае ускорение инфляции до 7,4%

Инфляция в Пермском крае продолжает разгоняться. Она вновь превысила общероссийскую

20 ноября 2023, 12:57
Фото: 1MI

ЦБ зафиксировал в Пермском крае ускорение инфляции до 7,4%

В росте инфляции обвиняют рост издержек и сокращение предложения на рынках.

В Пермском крае годовая инфляция в октябре достигла 7,4% и, таким образом, обогнала как показатель ПФО (6,4%), так и общероссийский уровень (6,7%), сообщают в отделении Пермь Банка России.

Как поясняют специалисты регулятора, инфляция ускорилась из-за роста издержек производителей и поставщиков, высокого потребительского спроса и уменьшения предложения продукции на отдельных товарных рынках.

Из позиций продуктов питания, рост цен на которые особо заметен, в ЦБ отмечают мясной фарш, сосиски, куриное мясо и яйца. Причинами этого аналитики называют ослабление рубля, рост затрат производителей и переработчиков мяса, а также неблагоприятную эпизоотическую обстановку в регионах-поставщиках.

Среди непродовольственных товаров особенно быстро растут цены на импортные автомобили, а цены на мебель. Они превысили уровень прошлого года. Этому способствовали высокий спрос потребителей и ослабление рубля.

Ускорился годовой рост цен и в сфере услуг. Из-за высокого спроса на внутренний туризм и удорожания авиатоплива в регионе существенно выросли цены на пассажирские авиаперевозки.

Годовая инфляция в стране в 2023 году, по прогнозу Банка России, сложится в диапазоне 7–7,5%.

#Экономика#Цены#Инфляция#Банк россии#Цены растут
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