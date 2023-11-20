Инфляция в Пермском крае продолжает разгоняться. Она вновь превысила общероссийскую

Из позиций продуктов питания, рост цен на которые особо заметен, в ЦБ отмечают мясной фарш, сосиски, куриное мясо и яйца. Причинами этого аналитики называют ослабление рубля, рост затрат производителей и переработчиков мяса, а также неблагоприятную эпизоотическую обстановку в регионах-поставщиках.