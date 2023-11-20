Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава шестнадцатая: а сейчас макароны дают

Сказать, что это было несъедобно, нельзя, хотя паста была сварена «по-русски», то есть совсем не al dente. К слову, макароны оказались вкусными, как и сливочно-сырный соус. Хотя последнего было настолько мало, что паста оказалась более сухой, чем хотелось. Но вот курица подпортила ужин и впечатление. Ее, по всей видимости, долго гоняли по клетке (чтобы жиру не нарастила), а потом не менее долго сушили во время готовки (чтобы кусочки нужно было жевать долго и тщательно, почти по заветам адептов ЗОЖ). Может быть, это и полезно, но нежности и вкуса блюду не добавляет.