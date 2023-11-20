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Posted 20 ноября, 08:55

Published 20 ноября, 08:55

Modified 21 ноября, 08:51

Updated 21 ноября, 08:51

Шоумен и продюсер Гавриил Гордеев из Пермского края стал папой в 5 раз

«Люблю жену безмерно и всецело». У пермяка Гавриила Гордеева родился пятый ребенок

20 ноября 2023, 08:55
Фото: соцсети Гордеева

Шоумен и продюсер Гавриил Гордеев из Пермского края стал папой в 5 раз

Пол ребенка Гавр не назвал.

Пермяк Гавриил Гордеев поделился новостью о рождении еще ребенка. Для него это уже пятый ребенок: «Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!», — написал Гордеев в социальных сетях.

У Гавриила Гордеева вместе с женой Ириной до рождения последнего ребенка было два сына и две дочери. Пол ребенка, который родился последним, они пока не раскрывают. Супруги поженились еще в 2003 году, познакомились в Пермском государственном техническом университете, где вместе играли в КВН. Четвертый ребенок родился у Гордеевых в октябре 2021 года.

Гавриил Гордеев родился в краевой столице в 1982 году, был участником команды КВН «Парма» и сборной Прикамья «Друзья». Участвовать в Comedy Club начал с 2006 года под псевдонимом Гавр.

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#Пермь#Квн#КВН Прикамья#Гордеев#Звезды
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