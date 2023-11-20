«Люблю жену безмерно и всецело». У пермяка Гавриила Гордеева родился пятый ребенок

Posted 20 ноября, 08:55
Published 20 ноября, 08:55
Modified 21 ноября, 08:51
Updated 21 ноября, 08:51
Пермяк Гавриил Гордеев поделился новостью о рождении еще ребенка. Для него это уже пятый ребенок: «Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!», — написал Гордеев в социальных сетях.
У Гавриила Гордеева вместе с женой Ириной до рождения последнего ребенка было два сына и две дочери. Пол ребенка, который родился последним, они пока не раскрывают. Супруги поженились еще в 2003 году, познакомились в Пермском государственном техническом университете, где вместе играли в КВН. Четвертый ребенок родился у Гордеевых в октябре 2021 года.
Гавриил Гордеев родился в краевой столице в 1982 году, был участником команды КВН «Парма» и сборной Прикамья «Друзья». Участвовать в Comedy Club начал с 2006 года под псевдонимом Гавр.