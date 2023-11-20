«Люблю жену безмерно и всецело». У пермяка Гавриила Гордеева родился пятый ребенок

Пермяк Гавриил Гордеев поделился новостью о рождении еще ребенка. Для него это уже пятый ребенок: «Люблю жену безмерно и всецело, а в такие дни особенно за смелость и кротость, за выносливость и терпение, за мудрость и светлый подвиг материнства, за красоту, дарящую красоту миру! Храни Господь Ирину с чадом!», — написал Гордеев в социальных сетях.