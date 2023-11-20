Мандарины, курица и яйца: самые дорогие продукты для новогоднего стола

Топ-3 продуктов, подорожавших за год, включает мандарины (35%), курицу (почти 27%) и яйца (почти 25%). Тем не менее, цены на красную икру за последний год выросли всего на 7% — с 5700 до 6100 рублей за килограмм. Есть и продукты, которые незначительно подешевели за год. Например, цена на картофель снизилась с 30 до 27,8 рублей за килограмм. Также упали цены на майонез — с 280,2 до 276,9 рублей за килограмм и на сливочное масло — с 839,4 до 835,2 рублей за килограмм.