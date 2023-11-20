Мандарины, курица и яйца: самые дорогие продукты для новогоднего стола

Posted 20 ноября, 17:35
Published 20 ноября, 17:35
Modified 20 ноября, 17:37
Updated 20 ноября, 17:37
Специалисты проанализировали цены на продукты для новогоднего стола в 2023 году и рассказали, что подорожало больше всего, пишет sibdepo.ru.
В этом году стоимость новогоднего стола в России увеличилась на 9,17% по сравнению с прошлым годом. Самое значительное удорожание затронуло мандарины, курицу и яйца. Обычно новогодний стол включает салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», горячее блюдо (часто из курицы), а также бутерброды с красной икрой. Некоторые семьи добавляют различные сыры и колбасы.
Кроме того, семьи с детьми покупают торты, конфеты и соки к празднику. Для семьи из четырех человек расходы на праздничные угощения составят около 5500 рублей, в то время как год назад можно было обойтись менее чем в 5000 рублей.
Топ-3 продуктов, подорожавших за год, включает мандарины (35%), курицу (почти 27%) и яйца (почти 25%). Тем не менее, цены на красную икру за последний год выросли всего на 7% — с 5700 до 6100 рублей за килограмм. Есть и продукты, которые незначительно подешевели за год. Например, цена на картофель снизилась с 30 до 27,8 рублей за килограмм. Также упали цены на майонез — с 280,2 до 276,9 рублей за килограмм и на сливочное масло — с 839,4 до 835,2 рублей за килограмм.