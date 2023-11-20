Минобороны: сбит украинский беспилотник, летевший на Москву

Posted 20 ноября, 02:21
Published 20 ноября, 02:21
Modified 20 ноября, 02:23
Updated 20 ноября, 02:23
Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атака БПЛА отражена в городском округе Электросталь. На месте падения обломков работают специалисты. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
В пресс-службы Минобороны РФ уточняют, что атака украинским БПЛА самолетного типа была совершена 19 ноября в 23:20 по московскому времени.
Нападения с помощью беспилотников происходят не только в приграничных регионах, но и в столице РФ в связи со специальной военной операцией.