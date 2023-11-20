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Posted 20 ноября, 02:21

Published 20 ноября, 02:21

Modified 20 ноября, 02:23

Updated 20 ноября, 02:23

Минобороны: сбит украинский беспилотник, летевший на Москву

Минобороны: сбит украинский беспилотник, летевший на Москву

20 ноября 2023, 02:21
Фото: ideogram.ai
По данным главы Москвы, никто не пострадал.

Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. По данным мэра столицы Сергея Собянина, атака БПЛА отражена в городском округе Электросталь. На месте падения обломков работают специалисты. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

В пресс-службы Минобороны РФ уточняют, что атака украинским БПЛА самолетного типа была совершена 19 ноября в 23:20 по московскому времени.

Нападения с помощью беспилотников происходят не только в приграничных регионах, но и в столице РФ в связи со специальной военной операцией.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
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