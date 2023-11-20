Модульбанк отменил плату за торговый эквайринг в кофейнях

Еще один возможный выход для кофейного бизнеса могут предложить банки, которые сейчас борются за каждого клиента, как и все участники глобального рынка. Например, Модульбанк, который специализируется на работе с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по эквайрингу. Если предприниматель подключится к платформе CafeStore, ему не придется платить проценты за прием безналичных платежей. Это позволит компаниям экономить десятки тысяч рублей ежемесячно, оценивают финансисты. Владельцы кофеен также смогут сэкономить на закупках товаров, лизинге, оплате труда персонала и расчётно-кассовом обслуживании.