Модульбанк отменил плату за торговый эквайринг в кофейнях

Posted 20 ноября, 06:26
Published 20 ноября, 06:26
Modified 20 ноября, 06:26
Updated 20 ноября, 06:26
Издание rostovgazeta.ru пишет, что первый вариант подразумевает риск потерять клиентов, поскольку кофе не основной продукт питания, и если россияне будут экономить, они, вероятно, перестанут посещать кофейни. Во втором случае потребители, привыкшие к настоящему вкусу отличного кофе, могут просто отказаться от напитка низкого качества. Известный бариста, автор книги «Баристалогия» Глеб Невейкин отметил, что посетители кофеен очень требовательные. По его словам, в России вообще очень развита гастрономическая культура.
«Если посетителю предложить плохой кофе, то он это почувствует», — уверен эксперт. Именно поэтому, по его наблюдениям, при инфляции «чашка кофе дорожает в последнюю очередь», — рассказал Невейкин.
Еще один возможный выход для кофейного бизнеса могут предложить банки, которые сейчас борются за каждого клиента, как и все участники глобального рынка. Например, Модульбанк, который специализируется на работе с малым и средним бизнесом, отменил для кофеен ставку по эквайрингу. Если предприниматель подключится к платформе CafeStore, ему не придется платить проценты за прием безналичных платежей. Это позволит компаниям экономить десятки тысяч рублей ежемесячно, оценивают финансисты. Владельцы кофеен также смогут сэкономить на закупках товаров, лизинге, оплате труда персонала и расчётно-кассовом обслуживании.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, отмена ставки за эквайринг является еще одним шагом Модульбанка к тому, чтобы «упростить жизнь владельцам кофеен». К слову, еще в прошлом году Модульбанк запустил платформу CafeStore, которая помогает кофейням снизить расходы. Этой осенью предприниматели получили решение для автоматизации кофеен бесплатно. Причем расчетный счет в банке для этого не нужен.
Будем надеяться, что бизнес найдет решение и цены в кофейнях значительно не поднимутся. Чтобы любителям кофе не пришлось выбирать между «в кофейне хорошо» и «самая дешевая чашка кофе — дома».