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Posted 20 ноября, 05:15

Published 20 ноября, 05:15

Modified 20 ноября, 05:17

Updated 20 ноября, 05:17

Бывший спикер Пермской думы Юрий Уткин построил курятник за два месяца

«Можно к вам в курочки?» Экс-спикер Пермской думы Уткин повесил картины для куриц

20 ноября 2023, 05:15
Фото: соцсети Уткина

Бывший спикер Пермской думы Юрий Уткин построил курятник за два месяца

По словам экс-спикера, такие условия положительно влияют на птиц.

Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин повесил картины для куриц. Фотографиями нового курятника он поделился на своей странице «Вконтакте». Помимо картин в курятнике есть обогреватель и стеклопакеты.

По его словам, на строительство объекта своими руками ему понадобилось менее двух месяцев: «Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — написал Уткин.

«Вау! Можно к вам в курочки напроситься?», — прокомментировала запись одна из пермячек.

Юрий Уткин был спикером местной думы с 2016 года до 2020 года. Он ушел не из-за истечения срока полномочий — депутаты досрочно лишили его должности. Уткин пытался оспорить это решение в суде, но это не удалось. Сейчас он является вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

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#Общество#Пермь#Дума#Городская дума#Депутаты#Юрий уткин#Уткин
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