«Можно к вам в курочки?» Экс-спикер Пермской думы Уткин повесил картины для куриц

Posted 20 ноября, 05:15
Published 20 ноября, 05:15
Modified 20 ноября, 05:17
Updated 20 ноября, 05:17
Бывший председатель Пермской городской думы Юрий Уткин повесил картины для куриц. Фотографиями нового курятника он поделился на своей странице «Вконтакте». Помимо картин в курятнике есть обогреватель и стеклопакеты.
По его словам, на строительство объекта своими руками ему понадобилось менее двух месяцев: «Новоселье и комфортные всесезонные условия они отметили отличной яйценоскостью», — написал Уткин.
«Вау! Можно к вам в курочки напроситься?», — прокомментировала запись одна из пермячек.
Юрий Уткин был спикером местной думы с 2016 года до 2020 года. Он ушел не из-за истечения срока полномочий — депутаты досрочно лишили его должности. Уткин пытался оспорить это решение в суде, но это не удалось. Сейчас он является вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».