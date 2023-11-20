«Можно к вам в курочки?» Экс-спикер Пермской думы Уткин повесил картины для куриц

Юрий Уткин был спикером местной думы с 2016 года до 2020 года. Он ушел не из-за истечения срока полномочий — депутаты досрочно лишили его должности. Уткин пытался оспорить это решение в суде, но это не удалось. Сейчас он является вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».