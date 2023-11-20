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Posted 20 ноября, 05:13

Published 20 ноября, 05:13

Modified 20 ноября, 07:39

Updated 20 ноября, 07:39

На предстоящей неделе с 20 ноября в сотнях домов в Перми отключат воду

На начавшейся неделе без воды останутся десятки домов в разных районах Перми

20 ноября 2023, 05:13
Фото: Midjourney

На предстоящей неделе с 20 ноября в сотнях домов в Перми отключат воду

Отключения связаны с плановыми и аварийными работами.

На начавшейся неделе в нескольких районах Перми запланированы отключения холодной воды. О плановых ремонтных и аварийно-восстановительных работах на сетях сообщает диспетчерская служба «Новогор-Прикамье».

С 10:00 22 ноября и до 10:00 23 ноября без воды останутся дома по улице Щербакова, 87, Амбарная, 70, Верхне-Волжская, 32, Верхоянская, 24, Краснослудская, 3А, 5, 8, 9, 13 и 17, Кубанская, 6, Кутамышская, 35, Кухтымский, 9, Кыновский, 11, Лянгасова, 67, 67а, 69а, 70, Никопольская, 14, Рубцовская, 23, Рудянский, 20, Фрунзе, 17 и 67.

С 9:30 до 19:00 в четверг 23 ноября планируется отключение в домах на Комсомольском проспекте, 66, 68, 70А, улице Осипенко, 41А, 44, 45, 48, 50-53, Сибирской, 71 и 73.

С 9:00 24 ноября до 9:00 25 ноября воду отключат в домах на улице Лужская, 8-11, 13-16, Рощинская, 4-8 (четные), Саянская, 3-9 (нечетные), Хвойная, 3, 3А, 12 и 14, Щигровская, 4, 4А, 6, 10, 18А, Ядринская, 10, 12, 18.

С утра субботы 25 ноября на сутки запланировано отключение водоснабжения в домах по улице Алексеевская, 48 и 50, Борчаниновская, 2 и 28, Восстания, 8, 10-14, 93, 112, 124а, 160, Красногвардейская, 1, 2, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 27, 45, Лузенина, 2 и 12, Постаногова, 1, 1а, 3, 4, 7, Пролетарская, 103, 119, Республиканская, 12, 58, 60 Свободы, 2, 13, 15, 21, 21а.

#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение водоснабжения#Новогор#Водоснабжение
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