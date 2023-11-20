На начавшейся неделе без воды останутся десятки домов в разных районах Перми

С 10:00 22 ноября и до 10:00 23 ноября без воды останутся дома по улице Щербакова, 87, Амбарная, 70, Верхне-Волжская, 32, Верхоянская, 24, Краснослудская, 3А, 5, 8, 9, 13 и 17, Кубанская, 6, Кутамышская, 35, Кухтымский, 9, Кыновский, 11, Лянгасова, 67, 67а, 69а, 70, Никопольская, 14, Рубцовская, 23, Рудянский, 20, Фрунзе, 17 и 67.