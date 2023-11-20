Бывший спасатель в Прикамье убил своего знакомого из-за жены

14 ноября второй супруг женщины отдыхал в бане, вспомнил, что пришлось пережить любимой, и решил отомстить за нее. Он пришел во двор к обидчику, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол бывшего друга ножом. Когда на шум вышла мать погибшего, преступник кинулся на нее, но понял, что совершил, и сбежал.