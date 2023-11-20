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Posted 20 ноября, 11:23

Published 20 ноября, 11:23

Modified 20 ноября, 15:21

Updated 20 ноября, 15:21

Бывший спасатель в Прикамье убил своего знакомого из-за жены

Бывший спасатель в Прикамье убил своего знакомого из-за жены

20 ноября 2023, 11:23
Фото: Midjourney
Подозреваемый заключен под стражу.

В селе Частые Пермского края экс-начальник пожарного караула заколол ножом своего бывшего друга из-за жены. Таким образом он отомстил мужчине за страдания любимой женщины, сообщает телеграм-канал Ural Mash.

По данным каналы, убийца и его жертва раньше дружили, а женщина, из-за которой произошел конфликт, была женой жертвы. Мужчина бил ее и унижал, в итоге супруга ушла от мужа и вышла за его друга. На этом дружба была закончена.

14 ноября второй супруг женщины отдыхал в бане, вспомнил, что пришлось пережить любимой, и решил отомстить за нее. Он пришел во двор к обидчику, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол бывшего друга ножом. Когда на шум вышла мать погибшего, преступник кинулся на нее, но понял, что совершил, и сбежал.

Он пытался избавиться от улик, но, благодаря матери погибшего, убийцу удалось вычислить. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Обвиняемый заключен под стражу, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого СУ СКР. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что обвиняемый уже не является сотрудником ведомства.

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#Криминал#Пермский край#Убийство#Уголовное дело#Нож
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