Бывший спасатель в Прикамье убил своего знакомого из-за жены

Posted 20 ноября, 11:23
Published 20 ноября, 11:23
Modified 20 ноября, 15:21
Updated 20 ноября, 15:21
В селе Частые Пермского края экс-начальник пожарного караула заколол ножом своего бывшего друга из-за жены. Таким образом он отомстил мужчине за страдания любимой женщины, сообщает телеграм-канал Ural Mash.
По данным каналы, убийца и его жертва раньше дружили, а женщина, из-за которой произошел конфликт, была женой жертвы. Мужчина бил ее и унижал, в итоге супруга ушла от мужа и вышла за его друга. На этом дружба была закончена.
14 ноября второй супруг женщины отдыхал в бане, вспомнил, что пришлось пережить любимой, и решил отомстить за нее. Он пришел во двор к обидчику, проколол шины и разбил стекла его автомобиля. После — ворвался в дом и заколол бывшего друга ножом. Когда на шум вышла мать погибшего, преступник кинулся на нее, но понял, что совершил, и сбежал.
Он пытался избавиться от улик, но, благодаря матери погибшего, убийцу удалось вычислить. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Обвиняемый заключен под стражу, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого СУ СКР. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что обвиняемый уже не является сотрудником ведомства.