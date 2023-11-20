Начальник цеха одного из пермских заводов обокрал своих подчинённых на 1,5 миллиона

Posted 20 ноября, 16:48
Published 20 ноября, 16:48
Modified 21 ноября, 04:49
Updated 21 ноября, 04:49
Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор начальнику цеха одного из крупных машиностроительных предприятий. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры.
С августа по октябрь 2019 года, обвиняемый, занимая должность начальника цеха и используя служебное положение, совершил хищение свыше 1,5 млн рублей, принадлежащих подчиненным. Мужчина установил работникам повышенный размер выплат ежемесячных стимулирующих надбавок, а также организовал выдачу им премий, убедив их в том, что они обязаны возвращать ему указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Рабочие передавали своему руководителю деньги, которые он тратил на свои нужды.
Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, с лишением права заниматься определенным видом деятельности в коммерческих и иных организациях 2 года. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.