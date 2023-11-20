Начальник цеха одного из пермских заводов обокрал своих подчинённых на 1,5 миллиона

С августа по октябрь 2019 года, обвиняемый, занимая должность начальника цеха и используя служебное положение, совершил хищение свыше 1,5 млн рублей, принадлежащих подчиненным. Мужчина установил работникам повышенный размер выплат ежемесячных стимулирующих надбавок, а также организовал выдачу им премий, убедив их в том, что они обязаны возвращать ему указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Рабочие передавали своему руководителю деньги, которые он тратил на свои нужды.