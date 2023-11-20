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Posted 20 ноября, 16:48

Published 20 ноября, 16:48

Modified 21 ноября, 04:49

Updated 21 ноября, 04:49

В Перми начальник цеха завода украл у рабочих 1,5 млн рублей

Начальник цеха одного из пермских заводов обокрал своих подчинённых на 1,5 миллиона

20 ноября 2023, 16:48
Фото: 1MI

В Перми начальник цеха завода украл у рабочих 1,5 млн рублей

Он установил повышенные надбавки для сотрудников и оставлял их себе.

Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор начальнику цеха одного из крупных машиностроительных предприятий. Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры.

С августа по октябрь 2019 года, обвиняемый, занимая должность начальника цеха и используя служебное положение, совершил хищение свыше 1,5 млн рублей, принадлежащих подчиненным. Мужчина установил работникам повышенный размер выплат ежемесячных стимулирующих надбавок, а также организовал выдачу им премий, убедив их в том, что они обязаны возвращать ему указанные суммы якобы для формирования общего фонда цеха. Рабочие передавали своему руководителю деньги, которые он тратил на свои нужды.

Мужчина признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, с лишением права заниматься определенным видом деятельности в коммерческих и иных организациях 2 года. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.

#Происшествия#Суд#Криминал#Кража#Мошенник
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