Определились финалисты конкурса на должность главы Чайковского городского округа

Posted 20 ноября, 14:32
Published 20 ноября, 14:32
Modified 20 ноября, 14:33
Updated 20 ноября, 14:33
Определились финалисты конкурса должность главы Чайковского городского округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
В финал вышли заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.
Вопрос об избрании главы округа рассмотрят на заседании окружной думы 29 ноября.