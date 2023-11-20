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Posted 20 ноября, 14:32

Published 20 ноября, 14:32

Modified 20 ноября, 14:33

Updated 20 ноября, 14:33

Определились финалисты конкурса на должность главы Чайковского городского округа

Определились финалисты конкурса на должность главы Чайковского городского округа

20 ноября 2023, 14:32
Фото: properm.ru
Решение о руководителе муниципалитета буде принято 29 ноября.
Сюжет
Выборы

Определились финалисты конкурса должность главы Чайковского городского округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

В финал вышли заместитель главы администрации Чайковского городского округа, руководитель аппарата Алексей Агафонов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации округа Виталий Астафьев.

Вопрос об избрании главы округа рассмотрят на заседании окружной думы 29 ноября.

#Политика#Выборы#Чайковский#Глава города
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