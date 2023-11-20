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Posted 20 ноября, 07:51

Published 20 ноября, 07:51

Modified 20 ноября, 07:53

Updated 20 ноября, 07:53

Пермские приставы забрали из семьи 16-летнюю девочку

Пермские приставы забрали из семьи 16-летнюю девочку

20 ноября 2023, 07:51
Мать ребенка злоупотребляла алкоголем.

Судебные приставы в Перми изъяли из неблагополучной семьи 16-летнюю девочку. По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, родителей множество раз предупреждали о том, что ребенка нужно нормально содержать.

47-летняя мать вела асоциальный образ жизни, много пила. 42-летний отец не жил с семьей. Воспитанием девочки никто не занимался, она бродяжничала, школу не посещала. Иск в суд подала комиссия по делам несовершеннолетних.

Мать не стала мешать приставам, когда они забирали девочку. Несовершеннолетняя спокойно собрала свои личные вещи и отправилась в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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#Пермь#Детский мир#Дети
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