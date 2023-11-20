Пермячка попала под санкции Зеленского

Posted 20 ноября, 06:17
Published 20 ноября, 06:17
Modified 20 ноября, 06:19
Updated 20 ноября, 06:19
Пермячка Анастасия Зацепурина оказалась в списке россиян, попавших под санкции, следует из указа Владимира Зеленского. Ей запрещено приезжать на территорию Украины, запрещены любые финансовые операции. Также санкции касаются, в частности, конфискации и блокировки активов, запрета на участие в приватизации и вывода активов с территории Украины.
Анастасия Зацепурина до 2021 года была координатором Пермского регионального отделения организации «Волонтеры-медики», в 2022 году — возглавила всероссийское движение. Общественница закончила Пермский медуниверситет по специальностям врач-педиатр и неонатолог, а также госуниверситет по специальности государственное и муниципальное управление.
18 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о наложении санкций в отношении 37 российских организаций и 106 граждан России. Среди организаций, подвергнутых санкциям, входят Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр», Минстрой, «Молодой гвардии Единой России», а также несколько благотворительных и волонтерских организаций. Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций и предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины.
Среди физических лиц, попавших в санкционный список, также значатся глава администрации Амвросиевского района ДНР Игорь Лызин, уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, мэр Лисичанска Андрей Скорый, глава Генического муниципального округа Херсонской области Елена Терских, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.