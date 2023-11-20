Пермячка попала под санкции Зеленского

Пермячка Анастасия Зацепурина оказалась в списке россиян, попавших под санкции, следует из указа Владимира Зеленского. Ей запрещено приезжать на территорию Украины, запрещены любые финансовые операции. Также санкции касаются, в частности, конфискации и блокировки активов, запрета на участие в приватизации и вывода активов с территории Украины.