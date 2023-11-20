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Posted 20 ноября, 13:04

Published 20 ноября, 13:04

Modified 20 ноября, 13:31

Updated 20 ноября, 13:31

Пермяки пишут в соцсетях о смертельной опасности прививок от COVID-19. Это правда?

Пермяки пишут в соцсетях о смертельной опасности прививок от COVID-19. Это правда?

20 ноября 2023, 13:04
Фото: ideogram.ai
Слухи об опасности вакцинации активно распространяются с начала появления COVID-19.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Пермяки в социальных сетях начали распространять информацию о вреде вакцинации от коронавируса. В частности, в сообщении было сказано, что якобы вакцинация всеми препаратами от COVID-19 вызывает тромбоз и приводит к смерти. Информация размещена в комментариях в сообществе «Типичные Березники».

При этом ранее специалисты уточняли, что подобные сообщения являются недостоверными. В 2021 году глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что не выявлено ни одного случая тромбоза после прививок от COVID-19 с помощью российской вакцины «Спутник V».

В мировой повестке негативное внимание было к препарату AstraZeneca, однако в ВОЗ посчитали, что связи между тромбозом и вакцинацией нет.

При этом непонятно, почему использовал термин эвтаназия — это лишение человека жизни для прекращения его страданий от болезни или старости. Смертность от вакцинации также не подтверждена. В Минздраве РФ отмечали, что не зафиксировано смертельных случаев, которые напрямую связаны с вакцинацией.

По прогнозам в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы.Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

#Коронавирус в Перми#Пермь#Коронавирус#Вакцинация#Коронавирус в прикамье
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