Пермяки пишут в соцсетях о смертельной опасности прививок от COVID-19. Это правда?

Posted 20 ноября, 13:04
Published 20 ноября, 13:04
Modified 20 ноября, 13:31
Updated 20 ноября, 13:31
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
Пермяки в социальных сетях начали распространять информацию о вреде вакцинации от коронавируса. В частности, в сообщении было сказано, что якобы вакцинация всеми препаратами от COVID-19 вызывает тромбоз и приводит к смерти. Информация размещена в комментариях в сообществе «Типичные Березники».
При этом ранее специалисты уточняли, что подобные сообщения являются недостоверными. В 2021 году глава Росздравнадзора Алла Самойлова отмечала, что не выявлено ни одного случая тромбоза после прививок от COVID-19 с помощью российской вакцины «Спутник V».
В мировой повестке негативное внимание было к препарату AstraZeneca, однако в ВОЗ посчитали, что связи между тромбозом и вакцинацией нет.
При этом непонятно, почему использовал термин эвтаназия — это лишение человека жизни для прекращения его страданий от болезни или старости. Смертность от вакцинации также не подтверждена. В Минздраве РФ отмечали, что не зафиксировано смертельных случаев, которые напрямую связаны с вакцинацией.
По прогнозам в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы.Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.