Похолодание до -18° и метель. Синоптики о погоде в Пермском крае на неделе

Posted 20 ноября, 02:48
Published 20 ноября, 02:48
Modified 20 ноября, 02:50
Updated 20 ноября, 02:50
В Пермском крае на предпоследней неделе ноября погода будет переменчивая. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», с понедельника по среду прогнозируется теплая и очень снежная погода — на 3-4° градуса выше климатической нормы. Однако с четверга по пятницу ожидается уже холоднее нормы на 3°. Количество осадков также прогнозируется выше нормы.
Ночью в субботу морозная погода сохранится -13…-18°, но днем потеплеет до +1° в южных районах, на севере Прикамья температура не изменится. В воскресенье поток тепла накроет весь регион: днем -3…+2° и осадки в смешанной фазе. При этом специалисты отмечают, что прогноз на выходные может измениться.