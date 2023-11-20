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Posted 20 ноября, 02:48

Published 20 ноября, 02:48

Modified 20 ноября, 02:50

Updated 20 ноября, 02:50

В Пермском крае на неделе с 20 по 24 ноября похолодает до -18°

Похолодание до -18° и метель. Синоптики о погоде в Пермском крае на неделе

20 ноября 2023, 02:48
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 20 по 24 ноября похолодает до -18°

Серьезное похолодание в регионе начнется в середине недели.

В Пермском крае на предпоследней неделе ноября погода будет переменчивая. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», с понедельника по среду прогнозируется теплая и очень снежная погода — на 3-4° градуса выше климатической нормы. Однако с четверга по пятницу ожидается уже холоднее нормы на 3°. Количество осадков также прогнозируется выше нормы.

  • 20 ноября: днем -9…-4° небольшой снег;
  • 21 ноября: ночью -9…-4°, по северу востоку до -15°, днем -5…0°, умеренный снег, по югу — сильный снегопад;
  • 22 ноября: ночью -12…-7°, днем -5…0°, местами сильный снегопад, в отдельных районах метель;
  • 23 ноября: ночью похолодает до -13…-8°, днем -10…-5°, умеренный снег, местами метель;
  • 24 ноября: ночью -17…-12°, днем -15…-10°, местами небольшой снег.

Ночью в субботу морозная погода сохранится -13…-18°, но днем потеплеет до +1° в южных районах, на севере Прикамья температура не изменится. В воскресенье поток тепла накроет весь регион: днем -3…+2° и осадки в смешанной фазе. При этом специалисты отмечают, что прогноз на выходные может измениться.

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#Пермь#Погода
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