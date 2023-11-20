Похолодание до -18° и метель. Синоптики о погоде в Пермском крае на неделе

В Пермском крае на предпоследней неделе ноября погода будет переменчивая. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», с понедельника по среду прогнозируется теплая и очень снежная погода — на 3-4° градуса выше климатической нормы. Однако с четверга по пятницу ожидается уже холоднее нормы на 3°. Количество осадков также прогнозируется выше нормы.