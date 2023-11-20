Популярный в Италии ликер начнут производить в Перми

Posted 20 ноября, 10:03
Published 20 ноября, 10:03
Modified 20 ноября, 10:05
Updated 20 ноября, 10:05
В Перми начнут производить горький травяной ликер под брендом Amaro. Амаро — популярная в Италии группа напитков крепостью от 16% до 35%.
Выпускать продукт будет пермский алкогольный завод «Амбер Пермалко». Ранее он подал заявку на регистрацию бренда Amaro в Роспатент, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Ликер настаивают на нескольких десятков трав. Амаро, настоянный на миндале или абрикосовых косточках, называется амаретто. Наиболее мягкие сорта амаро называются вермутом.