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Posted 20 ноября, 10:03

Published 20 ноября, 10:03

Modified 20 ноября, 10:05

Updated 20 ноября, 10:05

Популярный в Италии ликер начнут производить в Перми

Популярный в Италии ликер начнут производить в Перми

20 ноября 2023, 10:03
Фото: Kandinsky 2.2
Напиток будет выпускать алкогольный завод «Амбер Пермалко».

В Перми начнут производить горький травяной ликер под брендом Amaro. Амаро — популярная в Италии группа напитков крепостью от 16% до 35%.

Выпускать продукт будет пермский алкогольный завод «Амбер Пермалко». Ранее он подал заявку на регистрацию бренда Amaro в Роспатент, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Ликер настаивают на нескольких десятков трав. Амаро, настоянный на миндале или абрикосовых косточках, называется амаретто. Наиболее мягкие сорта амаро называются вермутом.

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#Пермь#Алкоголь#Производство#Бренд#Напиток
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