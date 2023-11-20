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Posted 20 ноября, 12:54

Published 20 ноября, 12:54

Modified 20 ноября, 12:55

Updated 20 ноября, 12:55

Повышена температура теплоносителя в системе теплоснабжения Перми и Краснокамска

20 ноября 2023, 12:54
Пермский филиал ПАО «Т Плюс» скорректировал температурный график с плюсовых значений среднесуточной температуры на показатель «минус 12 — минус 13».

Температура теплоносителя в магистральных тепловых сетях может достигать 100 градусов, это необходимый уровень для надежного теплоснабжения клиентов. Персонал ТЭЦ и Оперативно-диспетчерской службы в круглосуточном режиме контролирует работу основного оборудования на теплоисточниках.

Температура рассчитана для магистральных тепловых сетей в контуре ресурсоснабжающей организации. За нагрев помещений в домах отвечают жилищные компании — УК и ТСЖ, которые контролируют температуру нагрева радиаторов в зависимости от этажности и типа проекта зданий. Регулировка внутридомовых коммуникаций необходима для обеспечения нормативной температуры в квартирах.

Сейчас в сеть отпускается достаточное количество теплоэнергии для обогрева социальных объектов и жилых домов. Проблемы с качеством услуг теплоснабжения могут выявляться на жилом фонде, где есть нарушения при приеме теплоносителя. С каждым таким случаем теплоэнергетики разбираются индивидуально.

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» запустило онлайн-сервис «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.

#Новости компаний#Экономика
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