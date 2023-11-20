ПЦБК приняла участие в отраслевой выставке PulpFor 2023

Posted 20 ноября, 09:00
Published 20 ноября, 09:00
Modified 20 ноября, 09:00
Updated 20 ноября, 09:00
Пермская целлюлозно-бумажная компания представила на выставке свою продукцию, а руководители предприятия выступили в качестве экспертов деловой программы форума PulpFor.
По сравнению с прошлым годом экспозиция выставки PulpFor 2023 выросла примерно втрое. Это признак роста деловой активности в отрасли, активных процессов импортозамещения и поиска новых рынков сбыта, отмечают участники выставки. На 248 стендах предприятия представили технологические решения и современное оборудование для ЦБП, услуги по поставке химикатов и расходных материалов, сервисному обслуживанию. Среди участников — множество иностранных компаний из Китая, Турции, Индии и Беларуси, которые, в частности, представили всё для технологической независимости отечественных компаний от западных производств.
Российские целлюлозно-бумажные предприятия также презентовали свою высокотехнологичную продукцию. Например, на стенде ПЦБК посетителей знакомили с различными видами тарных картонов, а также с линейкой инновационных стойких картонов RCB. За время работы выставки представители пермской компании провели десятки встреч по вопросам поставок оборудования и экспорта пермской продукции.
Не менее насыщенно прошла деловая программа выставки — форум PulpFor 2023, который объединил представителей бизнеса и власти, экспертов и учёных, руководителей отраслевых ассоциаций. Всего в программе форума было 17 мероприятий с участием более 100 спикеров. Общие темы заявленных событий — будущее ЦБП и её развитие, технологическая и кадровая независимость.
Одним из ключевых событий первого дня форума стала дискуссия руководителей предприятий «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения». В обсуждении приняли участие представители пяти ведущих компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ, включая ПЦБК. Пермское предприятие представил председатель совета директоров компании Александр Бойченко. Модератором сессии выступил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Александр Спиридонов.
В ходе дискуссии было затронуто множество тем, принципиальных для долгосрочного развития российской ЦБП. Руководители обсудили изменения на рынках сбыта и развитие экспорта, стратегии импортозамещения и вопросы кадрового потенциала отрасли, предварительные итоги 2023 года и планы на следующий год.
Александр Бойченко отметил ряд позитивных тенденций, которые наблюдаются в отрасли ЦБП России. В частности, это постепенный возврат цен на докризисный уровень, а также высокий спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, в том числе со стороны зарубежных покупателей. Особую важность сегодня приобретают отношения с Китаем, который выступает крупным рынком сбыта для РФ.
«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 млн тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Конечно, инвестиционная активность сейчас несколько снижена. Однако это даёт нам время, чтобы подготовить почву для будущих вложений, выполнить предпроектные работы. Главное, что у наших предприятий есть рынки сбыта, это позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — отметил руководитель компании.
В ходе второго дня работы форума PulpFor состоялся ряд деловых сессий с участием представителей ПЦБК. Управленческие кейсы по оптимизации бизнес-процессов обсудили участники круглого стола «Кардинальный рост результата при снижении затрат: миф или реальность? Понимаем на примерах», который прошёл в рамках научно-практической конференции Лиги переработчиков макулатуры.
Отдельное внимание в ходе встречи уделили вопросам кадрового потенциала отрасли ЦБП. Сессия «Инвестиции в развитие персонала — ключ к повышению эффективности производства» объединила представителей государственной власти, промышленности и образования.