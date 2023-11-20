ПЦБК приняла участие в отраслевой выставке PulpFor 2023

«С начала года предприятия КНР заказали у российских компаний 1,3 млн тонн бумаги и картона. Для Китая с общим объемом рынка в 128 млн тонн это небольшая цифра. Однако для российской отрасли, которая выпускает 10 млн тонн в год, это существенно. Благодаря экспорту цены на российском рынке постепенно растут и возвращаются на докризисный уровень, это положительный тренд. Конечно, инвестиционная активность сейчас несколько снижена. Однако это даёт нам время, чтобы подготовить почву для будущих вложений, выполнить предпроектные работы. Главное, что у наших предприятий есть рынки сбыта, это позволяет с уверенностью смотреть в будущее», — отметил руководитель компании.