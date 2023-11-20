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Posted 20 ноября, 17:32

Published 20 ноября, 17:32

Modified 20 ноября, 17:34

Updated 20 ноября, 17:34

Российские туристы все чаще выбирают Сибирь для новогоднего отдыха

Российские туристы все чаще выбирают Сибирь для новогоднего отдыха

20 ноября 2023, 17:32
Фото: 1MI
В России перед Новым годом растет популярность Сибири среди туристов, а также столицы, Казани, Великого Устюга, Суздаля, Золотого кольца, Подмосковья, Байкала, горнолыжных курортов Красной Поляны, Шерегеша и Домбая, а также санаториев Минеральных Вод, Сочи, Анапы и Геленджика.

В период новогодних каникул в России все большей популярностью у российских туристов начинает пользоваться Сибирь. Об этом uralpolit.ru сообщила Наталья Осипова, исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств».

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Великого Устюга, туристы также предпочитают посетить Суздаль, Золотое кольцо, Подмосковье и Байкал. Это свидетельствует о расширении географии внутреннего туризма.

Кроме того, наиболее популярными направлениями являются горнолыжные курорты Красная Поляна, Шерегеш и Домбай, а также санатории в Минеральных Водах, Сочи, Анапе и Геленджике.

Согласно данным за первые девять месяцев 2023 года, туристический поток в Россию вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. В зимний сезон ожидается еще более активное туристическое движение, с прогнозируемым числом в 30 миллионов поездок по стране. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

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