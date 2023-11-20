Российские туристы все чаще выбирают Сибирь для новогоднего отдыха

Согласно данным за первые девять месяцев 2023 года, туристический поток в Россию вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. В зимний сезон ожидается еще более активное туристическое движение, с прогнозируемым числом в 30 миллионов поездок по стране. Это на 7% больше, чем в прошлом году.