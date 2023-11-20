С 2024 года в Пермском крае подорожает проезд в электричках. Сколько придется платить

Из постановления следует, что цены с 1 января 2024 года вырастут на 2 рубля: с 34 до 36 рублей. Речь идет об электричках пермской агломерации. Тариф действует в границах остановок «Курья», «Ляды» и «Липовая гора». При этом стоимость поездок в электричках на дальние расстояния по региону увеличится на 7%.