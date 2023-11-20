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Posted 20 ноября, 08:20

Published 20 ноября, 08:20

Modified 21 ноября, 04:47

Updated 21 ноября, 04:47

Стоимость проезда в пригородных электричках Пермского края вырастет с 1 января

С 2024 года в Пермском крае подорожает проезд в электричках. Сколько придется платить

20 ноября 2023, 08:20
Фото: 1MI

Стоимость проезда в пригородных электричках Пермского края вырастет с 1 января

Цены увеличатся на маршрутах в краевой столице и по краю.

В Пермском крае с начала следующего года вырастет стоимость проезда в электричках. Это стало известно из постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики региона. На документ, подписанный 10 ноября министром Марией Козловой, обратило внимание издание 59.RU.

Из постановления следует, что цены с 1 января 2024 года вырастут на 2 рубля: с 34 до 36 рублей. Речь идет об электричках пермской агломерации. Тариф действует в границах остановок «Курья», «Ляды» и «Липовая гора». При этом стоимость поездок в электричках на дальние расстояния по региону увеличится на 7%.

Ранее стало известно, что в Пермь привезут электропоезд «Ласточка», который собрали из российских комплектующих. Электропоезд был создан на платформе немецкой компании Siemens, но она вышла из проекта в связи с СВО.

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#Пермская езда#Пермь#Ржд#Электричка#Городская электричка
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