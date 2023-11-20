С 2024 года в Пермском крае подорожает проезд в электричках. Сколько придется платить

Posted 20 ноября, 08:20
Published 20 ноября, 08:20
Modified 21 ноября, 04:47
Updated 21 ноября, 04:47
В Пермском крае с начала следующего года вырастет стоимость проезда в электричках. Это стало известно из постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики региона. На документ, подписанный 10 ноября министром Марией Козловой, обратило внимание издание 59.RU.
Из постановления следует, что цены с 1 января 2024 года вырастут на 2 рубля: с 34 до 36 рублей. Речь идет об электричках пермской агломерации. Тариф действует в границах остановок «Курья», «Ляды» и «Липовая гора». При этом стоимость поездок в электричках на дальние расстояния по региону увеличится на 7%.
Ранее стало известно, что в Пермь привезут электропоезд «Ласточка», который собрали из российских комплектующих. Электропоезд был создан на платформе немецкой компании Siemens, но она вышла из проекта в связи с СВО.