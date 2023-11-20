Силовики взялись за покупку здания санатория «Гармония» в собственность Прикамья

Posted 20 ноября, 10:18
Published 20 ноября, 10:18
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Сегодня, 20 ноября, сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели новые выемки документов в учреждениях госвласти. В этот раз обыски прошли в трех министерствах: минимущества, минзакупок и минсоцразвития Прикамья. По информации собеседников, знакомых с ситуацией, силовиков интересует информация, связанная с покупкой здания на ул. Встречной, 35 в Перми для размещения центра реабилитации инвалидов. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК РФ) в результате которого региональному бюджету был нанесен ущерб.
Источник в правительстве подтвердил журналисту Properm.ru проведение оперативных мероприятий в краевом минсоцразвития, минзакупок и минимущества. «Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме», — уточнил собеседник. Официально действия силовиков власти не комментируют.
По информации журналиста Properm.ru, сегодня также выяснилось, что глава минимущества ушла в отпуск. В пресс-службе правительства подтвердили, что министр с 18 ноября находится в очередном отпуске.
Здание бывшего санатория-профилактория «Гармония» на ул. Встречной, 1 в имущественный комплекс Пермского края был приобретен в 2022 году. Он был выставлен на продажу в 2020 году за 74 млн рублей, после чего его купила предпринимательница Екатерина Шубодерова, дочь известного бизнесмена Александра Шубодерова.
Санаторий-профилакторий «Гармония» открылся в Перми в 1970 году. Последние годы в нем размещался оздоровительный центр некоммерческое партнерство социальной инициативы «Жилкомсервис», учредителями которого были ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (99,87%) и ООО РСП «Алексий» (0,13%). В апреле 2022 года партнерство ликвидировали.
Согласно открытых данных «СПАРК-Интерфакс», в декабре 2021 года здание санатория-профилактория было продано Шубодеровой в имущественный комплекс Пермского края за 187,94 млн рублей. Шубодерова была на аукционе единственным постакщиком.
Согласно данных портала Госзакупок, аукцион на приобретение имущественного комплекса для реабилитации инвалидов в Перми объявили в начале 2022 года. В размещенном в системе платежном поручении говорится, что имущественный комплекс представляет собой два здания, одно с кадастровой стоимостью 7,7 млн рублей, второе — 180,2 млн рублей.
В системе также размещен проект контракта, по которому его стоимость указана как 198 млн рублей, позднее были заключено допсоглашение. Согласно документа, стоимость объекта снизилась до 187,94 млн рублей.
Центр комплексной реабилитации в приобретенном здании открылся осенью 2022 года. Как тогда сообщалось, в четырехэтажном корпусе разместили отделения временного и дневного пребывания, а также процедурные кабинеты. По планам в центре за год должны восстанавливаться порядка 1,2 тыс. пациентов. Также здесь организована реабилитация участников специальной военной операции.
С начала ноября силовики проводят в региональных ведомствах уже не первые обыски. 2 ноября стало известно, что силовики изымают документы в офисе КРПК, а также проводятся оперативные мероприятия в «Агентстве новых технологий», подведомственного Минкульту Прикамья.
Сегодня, 20 ноября, в министерстве закупок, министерстве социального развития и минимущества Пермского края прошли выемки документов. Выемки проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, дело было возбуждено на минувшей неделе в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания с целью размещения реабилитационного центра для инвалидов по ул. Встречной, 35. Объект был приобретен за сумму свыше 187 млн рублей. Как считает следствие, фактически цена объекта значительно ниже, поэтому бюджету края был причинен ущерб.