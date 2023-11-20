Силовики взялись за покупку здания санатория «Гармония» в собственность Прикамья

Сегодня, 20 ноября, сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели новые выемки документов в учреждениях госвласти. В этот раз обыски прошли в трех министерствах: минимущества, минзакупок и минсоцразвития Прикамья. По информации собеседников, знакомых с ситуацией, силовиков интересует информация, связанная с покупкой здания на ул. Встречной, 35 в Перми для размещения центра реабилитации инвалидов. На прошлой неделе было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК РФ) в результате которого региональному бюджету был нанесен ущерб.