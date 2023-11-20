Суд взыскал с пермской фармфирмы в пользу Сбербанка 181 млн рублей

Posted 20 ноября, 04:45
Published 20 ноября, 04:45
Modified 20 ноября, 07:45
Updated 20 ноября, 07:45
Арбитражный суд Пермского края принял решение взыскать в пользу ПАО «Сбербанк» 181,9 млн рублей с ООО «Годовалов» — головной компании холдинга «Аптека от склада». Об том сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные решения суда.
Решение о взыскании 181,9 млн рублей с ООО «Годовалов» было принято 8 ноября. Сумма включает просроченный основной долг (175,6 млн рублей) и неустойку (6,2 млн рублей).
К ООО «Годовалов» предъявлены иски о взыскании более 4,6 млрд рублей в пользу контрагентов.
В судах сейчас имеются два заявления о банкротстве. Ранее стало известно, что пермские предприниматели Андрей Годовалов и Николай Шаврин решили ликвидировать ООО «Годовалов». Банкротства компании сейчас пытаются добиться в суде.