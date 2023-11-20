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Posted 20 ноября, 12:18

Published 20 ноября, 12:18

Modified 20 ноября, 13:05

Updated 20 ноября, 13:05

Территория бывшего стадиона «Молот» перешла в собственность Пермского края

Территория бывшего стадиона «Молот» перешла в собственность Пермского края

20 ноября 2023, 12:18
Фото: properm.ru
Там хотят создать легкоатлетический кластер.

Земельный участок бывшего стадиона рядом с УДС «Молот» в Перми перешел в собственность региона. Там будет создан легкоатлетический кластер, сообщает региональное Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Площадь территории — 5,4 га, ранее ей владела ГК «ПМД». Сейчас там планируют возвести спортивный объект регионального значения. «Мы изучили требования всероссийской федерации легкой атлетики по оснащению стадионов для проведения всероссийских соревнований. В частности, такие объекты должны быть оборудованы восьмиполосными беговыми дорожками и иными зонами для проведения соревнований по разным видам легкой атлетики», — пояснила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В кластере будет место не только для профессионального, но и для массового спорта, в том числе баскетбольная зона, футбольное поле и хоккейная коробка. На строительство кластера привлекут средства из федерального бюджета, а также деньги частных инвесторов.

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#Спорт#Легкая атлетика#Удс молот
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