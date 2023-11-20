Тол Бабай из Удмуртии готовится к Новому году

На форуме «Россия» также открылась выставка «Елки России». Елку из Удмуртии установили слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В ближайшее время ее украсят игрушки с изображениями удмуртских мифологических персонажей, традиционных мотивов и символов благополучия. При этом некоторые из них сделаны удмуртскими мастерами. А после окончания зимы елки, представляющие 89 регионов, будут высажены в парке на ВДНХ.