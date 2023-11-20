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Posted 20 ноября, 10:56

Published 20 ноября, 10:56

Modified 20 ноября, 10:56

Updated 20 ноября, 10:56

Тол Бабай из Удмуртии готовится к Новому году

Тол Бабай из Удмуртии готовится к Новому году

20 ноября 2023, 10:56
Фото: 1MI
Удмуртский Дед Мороз Тол Бабай побывал на стенде Удмуртии на выставке «Россия», которая проходит в Москве. Благодаря этому о нем узнали дети со всей Российской Федерации, которые теперь начали писать ему письма с пожеланиями.

18 ноября Тол Бабай пообщался и сфотографировался с гостями выставки «Россия». Первыми с ним познакомились жители Москвы и Московской области, Татарстана, Калининградской области и Алтайского края. Все могли загадать свое желание и отправить письмо в резиденцию Тол Бабая в селе Шаркан, пишет udm-info.ru.

Удмуртский Дед Мороз пожелал каждому крепкого здоровья, удачи, везения, терпения и главное — верить в сказку и чудеса. Он отметил, что испытывает большую гордость из-за посещения стенда «Мы из Удмуртии», где может встретиться с детьми и взрослыми из разных регионов Российской Федерации и познакомить их с традициями Удмуртии.

На форуме «Россия» также открылась выставка «Елки России». Елку из Удмуртии установили слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В ближайшее время ее украсят игрушки с изображениями удмуртских мифологических персонажей, традиционных мотивов и символов благополучия. При этом некоторые из них сделаны удмуртскими мастерами. А после окончания зимы елки, представляющие 89 регионов, будут высажены в парке на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» открыта по поручению президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года и будет проходить до 12 апреля 2024 года. Представление Удмуртии состоится в рамках мероприятия 5 декабря в День региона. Здесь гостей ждет насыщенная культурная и деловая программа, в рамках которой будут представлены инвестиционные возможности республики и туристический календарь.

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