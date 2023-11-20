Умер 79-летний экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, ушедший после пожара в ТЦ

Скончался 79-летний Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 годы. О смерти Тулеева сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев в социальных сетях. Цивилев назвал его ярким и неординарным человеком, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и стране в целом: «Это невосполнимая утрата», — отметил Цивилев.