Умер 79-летний экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, ушедший после пожара в ТЦ

Posted 20 ноября, 06:14
Published 20 ноября, 06:14
Modified 20 ноября, 06:17
Updated 20 ноября, 06:17
Скончался 79-летний Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 годы. О смерти Тулеева сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев в социальных сетях. Цивилев назвал его ярким и неординарным человеком, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и стране в целом: «Это невосполнимая утрата», — отметил Цивилев.
Тулеев ушел в отставку после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Пожар унес жизни 64 человек. Затем он занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.