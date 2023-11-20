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Posted 20 ноября, 06:14

Published 20 ноября, 06:14

Modified 20 ноября, 06:17

Updated 20 ноября, 06:17

Умер 79-летний экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, ушедший после пожара в ТЦ

Умер 79-летний экс-глава Кузбасса Аман Тулеев, ушедший после пожара в ТЦ

20 ноября 2023, 06:14
Фото: соцсети Цивилева
Тулеев возглавлял регион в течение 20 лет.

Скончался 79-летний Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 годы. О смерти Тулеева сообщил нынешний глава региона Сергей Цивилев в социальных сетях. Цивилев назвал его ярким и неординарным человеком, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и стране в целом: «Это невосполнимая утрата», — отметил Цивилев.

Тулеев ушел в отставку после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня». Пожар унес жизни 64 человек. Затем он занял должность ректора Кузбасского регионального института развития профессионального образования.

В Кемерове суд отправил в колонию еще двоих виновных в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
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#Общество#Зимняя вишня
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