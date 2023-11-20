Управление ФСБ по Пермскому краю получило нового руководителя

По данным издания, указ президента РФ и приказ директора спецслужбы о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписаны. В ближайшее время Андрей Ляпкин будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу краевого УФСБ.