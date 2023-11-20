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Posted 20 ноября, 12:32

Published 20 ноября, 12:32

Modified 21 ноября, 08:50

Updated 21 ноября, 08:50

Владимир Путин назначил нового главу пермского УФСБ

Управление ФСБ по Пермскому краю получило нового руководителя

20 ноября 2023, 12:32
Фото: properm.ru

Владимир Путин назначил нового главу пермского УФСБ

Андрей Ляпкин переведён в Прикамье из Крыма
Сюжет
ФСБ

УФСБ по Пермскому краю возглавил бывший первый заместитель УФСБ по республике Крым и городу Севастополю генерал-майор Андрей Ляпкин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, указ президента РФ и приказ директора спецслужбы о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписаны. В ближайшее время Андрей Ляпкин будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу краевого УФСБ.

Ранее Андрей Ляпкин занимал должность заместителя начальника УФСБ по Калининградской области и заместителя начальника УФСБ в Крыму.

Прежний руководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по республике Дагестан.

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#Общество#ФСБ#Назначение#УФСБ
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