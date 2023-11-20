Управление ФСБ по Пермскому краю получило нового руководителя

Posted 20 ноября, 12:32
Published 20 ноября, 12:32
Modified 21 ноября, 08:50
Updated 21 ноября, 08:50
УФСБ по Пермскому краю возглавил бывший первый заместитель УФСБ по республике Крым и городу Севастополю генерал-майор Андрей Ляпкин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, указ президента РФ и приказ директора спецслужбы о назначении нового начальника краевого УФСБ уже подписаны. В ближайшее время Андрей Ляпкин будет представлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и коллективу краевого УФСБ.
Ранее Андрей Ляпкин занимал должность заместителя начальника УФСБ по Калининградской области и заместителя начальника УФСБ в Крыму.
Прежний руководитель УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий может возглавить УФСБ по республике Дагестан.