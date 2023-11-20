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Posted 20 ноября, 10:25

Published 20 ноября, 10:25

Modified 20 ноября, 10:27

Updated 20 ноября, 10:27

В МЧС предупредили пермяков о метели в Пермском крае 20 и 21 ноября

В МЧС предупредили пермяков о метели в Пермском крае

20 ноября 2023, 10:25
Фото: properm.ru

В МЧС предупредили пермяков о метели в Пермском крае 20 и 21 ноября

Автомобилистов призывают быть осторожнее за рулем.

В Пермском крае с вечера 20 ноября по вечер 21 ноября ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, прогнозируется снег, днем на дорогах образуется снежный накат, возможна низовая метель.

В МЧС России по Пермскому краю отмечают, что из-за плохой погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, пробки на дорогах, а также увеличение количеств ДТП.

При возникновении чрезвычайных ситуациях стоит сообщать о них по номерам 101 и 112.

Ранее синоптики отмечали, что погода в начале неделе будет теплая, однако уже с четверга прогнозируется серьезное похолодание.

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#Пермь#Погода
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