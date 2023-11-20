В МЧС предупредили пермяков о метели в Пермском крае

Posted 20 ноября, 10:25
Published 20 ноября, 10:25
Modified 20 ноября, 10:27
Updated 20 ноября, 10:27
В Пермском крае с вечера 20 ноября по вечер 21 ноября ожидается ухудшение погоды. По данным синоптиков, прогнозируется снег, днем на дорогах образуется снежный накат, возможна низовая метель.
В МЧС России по Пермскому краю отмечают, что из-за плохой погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, пробки на дорогах, а также увеличение количеств ДТП.
При возникновении чрезвычайных ситуациях стоит сообщать о них по номерам 101 и 112.
Ранее синоптики отмечали, что погода в начале неделе будет теплая, однако уже с четверга прогнозируется серьезное похолодание.