properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 03:09

Published 20 ноября, 03:09

Modified 20 ноября, 03:11

Updated 20 ноября, 03:11

В Перми нашли труп мужчины спустя два года после исчезновения

В Перми нашли труп мужчины спустя два года после исчезновения

20 ноября 2023, 03:09
Фото: Соцсети погибшего / 1MI
Устанавливать личность пришлось с помощью ДНК.

В Перми нашли труп мужчины, который пропал еще два года назад. Максим Некрасов исчез 17 ноября 2021 года. По словам его знакомого, в тот день к пермяку вызвали врачей, его увезли в психиатрическую больницу. При этом мать утверждает, что он не был болен.

Спустя полтора месяца после этого женщина попыталась связаться с родственником, но он не брал трубку. Выяснилось, что знакомый, который рассказывал матери о визите врачей, врал. Мать забила тревогу и обратилась в полицию. После исчезновения дома у Максима обнаружился паспорт, банковская карта и телефон.

Издание «КП-Пермь» утверждает, что мумифицированный труп пермяка нашли на чердаке дома по улице Крупской лишь в мае 2023 года. Его обнаружили сотрудники ЖКХ, которые собирались чинить крышу. Мать утверждает, что причину смерти сына установить не удалось, так как от тела практически ничего не осталось — личность пришлось устанавливать по ДНК.

Читайте также:
В Прикамье две недели ищут парня с татуировкой «анархия» на плечеВ последний раз видели на пермском автовокзале. Волонтеры ищут жителя Добрянки
#Пермь#Пропал человек
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25