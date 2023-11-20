В Перми нашли труп мужчины спустя два года после исчезновения

В Перми нашли труп мужчины, который пропал еще два года назад. Максим Некрасов исчез 17 ноября 2021 года. По словам его знакомого, в тот день к пермяку вызвали врачей, его увезли в психиатрическую больницу. При этом мать утверждает, что он не был болен.