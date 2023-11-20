В Перми нашли труп мужчины спустя два года после исчезновения

Posted 20 ноября, 03:09
Published 20 ноября, 03:09
Modified 20 ноября, 03:11
Updated 20 ноября, 03:11
В Перми нашли труп мужчины, который пропал еще два года назад. Максим Некрасов исчез 17 ноября 2021 года. По словам его знакомого, в тот день к пермяку вызвали врачей, его увезли в психиатрическую больницу. При этом мать утверждает, что он не был болен.
Спустя полтора месяца после этого женщина попыталась связаться с родственником, но он не брал трубку. Выяснилось, что знакомый, который рассказывал матери о визите врачей, врал. Мать забила тревогу и обратилась в полицию. После исчезновения дома у Максима обнаружился паспорт, банковская карта и телефон.
Издание «КП-Пермь» утверждает, что мумифицированный труп пермяка нашли на чердаке дома по улице Крупской лишь в мае 2023 года. Его обнаружили сотрудники ЖКХ, которые собирались чинить крышу. Мать утверждает, что причину смерти сына установить не удалось, так как от тела практически ничего не осталось — личность пришлось устанавливать по ДНК.