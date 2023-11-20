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Posted 20 ноября, 15:12

Published 20 ноября, 15:12

Modified 20 ноября, 15:13

Updated 20 ноября, 15:13

В Перми прекратили работу «микрокредитной организации» с аннулированным разрешением

В Перми прекратили работу «микрокредитной организации» с аннулированным разрешением

20 ноября 2023, 15:12
Фото: 1MI
«Надёжный кредит» действовал из офиса в Мотовилихе.

В Перми незаконно действовала кредитная организация «Надежный кредит». Это показали результаты проверки, проведённых прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.

Информацию о незаконной работе организации, расположенной по ул. Крупской, 78а в Перми, предоставило Уральское главного управления Центробанка РФ о незаконной деятельности финансовой организации.

Проверка показала, что ООО «Микрокредитная компания „Надежный кредит“ незаконно использовала в своем наименовании название „микрокредитная компания“. Общество было ранее исключено из реестра микрокредитных организаций Центробанком, в связи с чем не могло оказывать финансовые услуги населению.

Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием об исключении из наименования Общества слов «микрокредитная компания». Мотовилихинский районный суд г. Перми иск надзорного органа удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.

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#Суд#Экономика#Криминал#Прокуратура#Микрозайм#Микрокредиты
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