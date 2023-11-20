В Перми прекратили работу «микрокредитной организации» с аннулированным разрешением

Posted 20 ноября, 15:12
Published 20 ноября, 15:12
Modified 20 ноября, 15:13
Updated 20 ноября, 15:13
В Перми незаконно действовала кредитная организация «Надежный кредит». Это показали результаты проверки, проведённых прокуратурой, сообщает пресс-служба ведомства.
Информацию о незаконной работе организации, расположенной по ул. Крупской, 78а в Перми, предоставило Уральское главного управления Центробанка РФ о незаконной деятельности финансовой организации.
Проверка показала, что ООО «Микрокредитная компания „Надежный кредит“ незаконно использовала в своем наименовании название „микрокредитная компания“. Общество было ранее исключено из реестра микрокредитных организаций Центробанком, в связи с чем не могло оказывать финансовые услуги населению.
Прокурором в суд направлено исковое заявление с требованием об исключении из наименования Общества слов «микрокредитная компания». Мотовилихинский районный суд г. Перми иск надзорного органа удовлетворил в полном объеме. После вступления решения суда прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения.