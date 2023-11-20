В Перми прекратили работу «микрокредитной организации» с аннулированным разрешением

Проверка показала, что ООО «Микрокредитная компания „Надежный кредит“ незаконно использовала в своем наименовании название „микрокредитная компания“. Общество было ранее исключено из реестра микрокредитных организаций Центробанком, в связи с чем не могло оказывать финансовые услуги населению.