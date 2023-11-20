В Перми пресечена схема незаконной миграции из Средней Азии

С августа 2022 по июль 2023 года 53-летний мужчина, являясь помощником председателя одной из региональных общественных организаций, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. На основании этих договоров иностранные граждане получали право длительно время легально находится на территории Пермского края. За оформление документов и за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации подозреваемый брал деньги. На деле же — эти люди жили и трудились в других местах и даже в других городах.