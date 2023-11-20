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Posted 20 ноября, 05:39

Published 20 ноября, 05:39

Modified 20 ноября, 05:40

Updated 20 ноября, 05:40

В Перми пресечена схема незаконной миграции из Средней Азии

В Перми пресечена схема незаконной миграции из Средней Азии

20 ноября 2023, 05:39
Фото: Midjourney
Активист-общественник за деньги обустраивал иностранцев в Прикамье.

Уроженец одной из азиатских республик подозревается в организации незаконной миграции. Налаженную схему пресекли прикамские полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

С августа 2022 по июль 2023 года 53-летний мужчина, являясь помощником председателя одной из региональных общественных организаций, заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами. На основании этих договоров иностранные граждане получали право длительно время легально находится на территории Пермского края. За оформление документов и за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации подозреваемый брал деньги. На деле же — эти люди жили и трудились в других местах и даже в других городах.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта были изъяты документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение.

Следователем СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Расследование продолжается.

#Общество#Криминал#Миграция#Нелегальная миграция
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