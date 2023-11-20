В Перми торжественно открыли бюст главному конструктору «Мотовилихинских заводов»

Posted 20 ноября, 04:19
Published 20 ноября, 04:19
Modified 20 ноября, 09:03
Updated 20 ноября, 09:03
В День ракетных войск и артиллерии, 19 ноября, в Перми состоялось открытие памятника выдающемуся советскому и российскому конструктору артиллерийских систем, главному конструктору машиностроительного завода им. В. И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы») Юрию Калачникову. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Бюст установлен в Мотовилихинском районе, в сквере, который получил имя Юрия Калачникова. Автором художественного решения памятника является известный пермский скульптор Алексей Матвеев.
Юрий Калачников создал такие образцы артиллерийского вооружения, как реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», 152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б», самоходная пушка «Гиацинт-С», самоходный миномет «Тюльпан», самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона-С» и другие установки семейства «Нона», тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».