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Posted 20 ноября, 04:19

Published 20 ноября, 04:19

Modified 20 ноября, 09:03

Updated 20 ноября, 09:03

В Перми 19 ноября открыли памятник создателю «Урагана» и «Смерча» Калачникову

В Перми торжественно открыли бюст главному конструктору «Мотовилихинских заводов»

20 ноября 2023, 04:19
Фото: правительство Пермского края

В Перми 19 ноября открыли памятник создателю «Урагана» и «Смерча» Калачникову

Юрий Калачников был выдающимся конструктором артиллерийских систем.

В День ракетных войск и артиллерии, 19 ноября, в Перми состоялось открытие памятника выдающемуся советскому и российскому конструктору артиллерийских систем, главному конструктору машиностроительного завода им. В. И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы») Юрию Калачникову. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Бюст установлен в Мотовилихинском районе, в сквере, который получил имя Юрия Калачникова. Автором художественного решения памятника является известный пермский скульптор Алексей Матвеев.

Юрий Калачников создал такие образцы артиллерийского вооружения, как реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», 152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б», самоходная пушка «Гиацинт-С», самоходный миномет «Тюльпан», самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона-С» и другие установки семейства «Нона», тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А «Солнцепёк».

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#Памятник#Культура#Мотовилиха#Открытие
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