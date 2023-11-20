В Перми торжественно открыли бюст главному конструктору «Мотовилихинских заводов»

В День ракетных войск и артиллерии, 19 ноября, в Перми состоялось открытие памятника выдающемуся советскому и российскому конструктору артиллерийских систем, главному конструктору машиностроительного завода им. В. И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы») Юрию Калачникову. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.