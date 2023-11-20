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Posted 20 ноября, 03:54

Published 20 ноября, 03:54

Modified 20 ноября, 03:56

Updated 20 ноября, 03:56

В Пермском крае в ДТП с тремя автомобилями погибла женщина

В Пермском крае случилось ДТП с тремя автомобилями. Погибла женщина

20 ноября 2023, 03:54
Фото: vk.com/pb159

В Пермском крае в ДТП с тремя автомобилями погибла женщина

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку из-за аварии.
Сюжет
Дтп

В Пермском крае днем 19 ноября случилось массовое ДТП. Авария случилась на дороге Пермь-Березники около 15:20. В сторону Перми ехал автомобиль LADA Granta, которым управлял мужчина 1988 года рождения, сообщает пресс-служба ГИБДД Пермского края.

На 82 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Volvo, за рулем которого находится мужчина 1964 года рождения. Volvo отбросило на автомобиль Hyundai — за рулем была женщина 1987 года рождения. В аварии она погибла, водитель LADA Granta пострадал, но остался жив, его госпитализировали с травмами. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

В ГИБДД призывают быть осторожнее на дорогах при ухудшении погоды. Стоит избегать резких торможений и опасных маневров.

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#Дтп#Пермь#Авария#Березники
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