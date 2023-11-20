В Пермском крае случилось ДТП с тремя автомобилями. Погибла женщина

На 82 км дороги водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Volvo, за рулем которого находится мужчина 1964 года рождения. Volvo отбросило на автомобиль Hyundai — за рулем была женщина 1987 года рождения. В аварии она погибла, водитель LADA Granta пострадал, но остался жив, его госпитализировали с травмами. Сейчас по факту аварии проводится проверка.