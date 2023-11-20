В Прикамье всего 8% работающих имеют зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей и ниже 20 тыс. рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям, поясняют в агентстве методику рейтинга. С сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц.