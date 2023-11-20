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Posted 20 ноября, 06:15

Published 20 ноября, 06:15

Modified 20 ноября, 09:04

Updated 20 ноября, 09:04

В Пермском крае доля работающих с зарплатой свыше 100 тыс. составляет лишь 8,1%

В Прикамье всего 8% работающих имеют зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц

20 ноября 2023, 06:15
Фото: 1MI

В Пермском крае доля работающих с зарплатой свыше 100 тыс. составляет лишь 8,1%

Более 11% работающих имеют заработок менее 20 тысяч рублей.
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В Пермском крае доля зарабатывающих 100 тыс. рублей в месяц и больше — 8,1%. В тоже время имеют месячный заработок менее 20 тыс. рублей 11,2% работающих жителей региона, сообщает РИА Новости по результатам проведённого агентством исследования.

В рейтинге российских регионов по уровню высоких зарплат Пермкий край занимает 35-е место.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тыс. рублей и ниже 20 тыс. рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям, поясняют в агентстве методику рейтинга. С сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц.

Лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ, где 58,7% работников получают не менее 100 тыс. рублей. Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ с долей в 52,7% высокооплачиваемых работников. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых более 100 тыс. рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

В 43 регионах доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 6,5%, то есть в большинстве регионов России зарплата в 100 тыс. рублей относительно редка.

В 17 регионах страны доля людей, получающих менее 20 тысю рублей в месяц, превышает 20%. Такая ситуация сложилась в Чечне — 35,6%, Ингушетии (34,1%), Дагестане (32,2%), Карачаево-Черкессии (30,8%), Кабардино-Балкарии (29%) и Северной Осетии (28,8%).

В среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на чистую зарплату в диапазоне 29-71 тысячи рублей в месяц, то есть в этих пределах получают чистую зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше. Диапазон типовых зарплат в Пермском крае — от 28 до 60 тыс. рублей.

#Экономика#Рейтинг#Зарплата#Зарплаты#Рейтинг регионов
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