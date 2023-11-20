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Posted 20 ноября, 11:17

Published 20 ноября, 11:17

Modified 20 ноября, 11:19

Updated 20 ноября, 11:19

В Соликамске заканчиваются слушания дела об избиении осужденных в колонии

В Соликамске заканчиваются слушания дела об избиении осужденных в колонии

20 ноября 2023, 11:17
Фото: properm.ru
Прокурор попросил назначить экс-сотруднику колонии в Соликамске Артуру Хромцову реальный срок наказания.

Завтра в Соликамском городском суде вынесут решение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя службы безопасности ИК-1 в Соликамске Артура Хромцова. Его обвиняют в избиении заключенных, мужчине предъявлено обвинение по пп. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия и специальных средств). Сегодня в суде состоялись прения сторон

Гособвинитель Виталий Юдин в своей речи попросил назначить Хромцову реальный срок наказания — три года колонии, рассказала журналисту Properm.ru адвокат потерпевших Анастасия Шардакова. Защита бывшего сотрудника ГУФСИН просит его оправдать, ранее он частично признавал вину. Хромцов считает, что на территории колонии начинался бунт заключенных, и не было иного способа его предотвратить.

В конце мая в соцсетях было опубликовано видео с избиениями осужденного Дмитрия Вдовина. Позднее Хромцов был задержан и стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения. По делу проходит два потерпевших заключенных, Вдовин и его сосед по камере Бобомурод Пайшанов. В колонии считают, что экс-сотрудник своими действиями нанес ущерб репутации учреждения, учреждение также проходит по делу потерпевшей стороной.

«Руками расшатывали тюрьму». В Соликамске начали слушать дело об избиении заключенных
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