В Соликамске заканчиваются слушания дела об избиении осужденных в колонии

В конце мая в соцсетях было опубликовано видео с избиениями осужденного Дмитрия Вдовина. Позднее Хромцов был задержан и стало известно, что в СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего сотрудника исправительного учреждения. По делу проходит два потерпевших заключенных, Вдовин и его сосед по камере Бобомурод Пайшанов. В колонии считают, что экс-сотрудник своими действиями нанес ущерб репутации учреждения, учреждение также проходит по делу потерпевшей стороной.