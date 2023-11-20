Владимир Путин назвал Амана Тулеева народным губернатором

Posted 20 ноября, 17:38
Published 20 ноября, 17:38
Modified 20 ноября, 17:40
Updated 20 ноября, 17:40
Владимир Путин выразил свои соболезнования семье Амана Тулеева, называя его народным губернатором, пишет sibdepo.ru.
Президент России направил свои соболезнования родным и близким Тулеева. Информация опубликована на сайте администрации правительства Кузбасса. Экс-губернатор скончался утром 20 ноября.
В сообщении президента говорится о том, что Аман Тулеев был действительно важной фигурой в истории России и всегда стремился к созиданию. Он служил России и внес большой вклад в развитие Кузбасса. Тулеев был народным губернатором, который пользовался доверием людей. Соболезнования, слова поддержки и участия были переданы семье Тулеева.