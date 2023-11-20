Владимир Путин назвал Амана Тулеева народным губернатором

В сообщении президента говорится о том, что Аман Тулеев был действительно важной фигурой в истории России и всегда стремился к созиданию. Он служил России и внес большой вклад в развитие Кузбасса. Тулеев был народным губернатором, который пользовался доверием людей. Соболезнования, слова поддержки и участия были переданы семье Тулеева.