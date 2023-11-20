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Posted 20 ноября, 17:38

Published 20 ноября, 17:38

Modified 20 ноября, 17:40

Updated 20 ноября, 17:40

Владимир Путин назвал Амана Тулеева народным губернатором

Владимир Путин назвал Амана Тулеева народным губернатором

20 ноября 2023, 17:38
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Амана Тулеева, назвав его народным губернатором и отметив его значительный вклад в развитие Кузбасса и служение России.

Владимир Путин выразил свои соболезнования семье Амана Тулеева, называя его народным губернатором, пишет sibdepo.ru.

Президент России направил свои соболезнования родным и близким Тулеева. Информация опубликована на сайте администрации правительства Кузбасса. Экс-губернатор скончался утром 20 ноября.

В сообщении президента говорится о том, что Аман Тулеев был действительно важной фигурой в истории России и всегда стремился к созиданию. Он служил России и внес большой вклад в развитие Кузбасса. Тулеев был народным губернатором, который пользовался доверием людей. Соболезнования, слова поддержки и участия были переданы семье Тулеева.

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