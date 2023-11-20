Власти Перми собираются уничтожить старые трамваи. Причина

Posted 20 ноября, 04:32
Published 20 ноября, 04:32
Modified 20 ноября, 04:34
Updated 20 ноября, 04:34
Власти собираются утилизировать старые пермские трамваи при появлении трамваев модели «Львенок». Уничтожать планируют вагоны, которые произведены еще в 1980-х — начале 1990-х годов, сообщает Business Class.
Деньги, полученные от этого, получит муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс», которое владеет трамваями и обеспечивает перевозку пермяков, рассказал глава городского дептранса Анатолий Путин.
Ожидается, что до конца года в Пермь приедет еще 23 новых «Львят», семь — уже получено. Это произойдет из-за концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы». Вдобавок, в 2024 и 2025 годах ожидается поставка еще 14 вагонов.
В рамках соглашения также планируется обновление 35 км трамвайных путей в городе, реконструкция семи тяговых подстанций и трамвайного депо. Прогнозируется, что эти работы позволят повысить скорость движения трамваев на 30%.