Власти Перми собираются уничтожить старые трамваи. Причина

Ожидается, что до конца года в Пермь приедет еще 23 новых «Львят», семь — уже получено. Это произойдет из-за концессионного соглашения с ООО «Мовиста Регионы». Вдобавок, в 2024 и 2025 годах ожидается поставка еще 14 вагонов.