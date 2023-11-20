Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 26%

Posted 20 ноября, 13:45
Published 20 ноября, 13:45
Modified 20 ноября, 13:46
Updated 20 ноября, 13:46
За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 тыс. 82 случая ОРВИ. Это на 3,7 тыс. или на 25,9% больше, чем неделей ранее, сообщают в Роспотребнадзоре.
В регионе превышен эпидемический порог среди взрослого населения.
По данным лабораторного мониторинга, в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы). Фиксируются единичные случаи гриппа.