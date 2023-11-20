properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 13:45

Published 20 ноября, 13:45

Modified 20 ноября, 13:46

Updated 20 ноября, 13:46

Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 26%

Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла почти на 26%

20 ноября 2023, 13:45
Фото: 1MI
Превышен эпидпорог у взрослого населения.

За минувшую неделю в Пермском крае зарегистрировано 18 тыс. 82 случая ОРВИ. Это на 3,7 тыс. или на 25,9% больше, чем неделей ранее, сообщают в Роспотребнадзоре.

В регионе превышен эпидемический порог среди взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга, в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы). Фиксируются единичные случаи гриппа.

Читайте также:
В Прикамье вновь фиксируют грипп
#Общество#Грипп,орви,эпидемия#Роспотребнадзор#Орви#Эпидемия ОРВИ
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25