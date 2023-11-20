ЗАГС в Пермском крае начал запись на последнюю красивую дату 2023 года

Пермякам предлагают зарегистрировать брак в последнюю красивую дату года — 23.12.2023. ЗАГС в этот день будет работать несмотря на то, что 23 декабря будет выходным днем — субботой. Отделы ЗАГС планируют работать как в Перми, так и в Пермском крае.