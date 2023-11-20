ЗАГС в Пермском крае начал запись на последнюю красивую дату 2023 года

Posted 20 ноября, 03:30
Published 20 ноября, 03:30
Modified 20 ноября, 03:32
Updated 20 ноября, 03:32
Пермякам предлагают зарегистрировать брак в последнюю красивую дату года — 23.12.2023. ЗАГС в этот день будет работать несмотря на то, что 23 декабря будет выходным днем — субботой. Отделы ЗАГС планируют работать как в Перми, так и в Пермском крае.
Как заключить брак в красивую дату в Перми и Прикамье? Специалисты рекомендуют обратиться лично в ЗАГС или онлайн через портал «Госуслуги». Подать заявление можно только до 22 ноября, затем возможность будет недоступна.
Пока на регистрацию брака 23 декабря подали заявление 26 пар.