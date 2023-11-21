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Posted 21 ноября, 02:50

Published 21 ноября, 02:50

Modified 21 ноября, 02:52

Updated 21 ноября, 02:52

Беспилотники атаковали еще два региона России. Что говорят власти и Минобороны

Беспилотники атаковали еще два региона России. Что говорят власти и Минобороны

21 ноября 2023, 02:50
Фото: ideogram.ai
Жертв после атак БПЛА не зафиксировано.

Украинские беспилотники атаковали два региона России вечером 20 ноября. По данным Минобороны, в 21:30 по московскому времени была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ —дрон сбили над Брянской областью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что нападение было и на этот регион. По его словам, беспилотный летательный аппарат был обезврежен силами ПВО. Клычков уточняет, что пострадавших или повреждений нет.

Беспилотники прилетают на территорию России после начала специальной военной операции. При этом эксперты отмечают, что БПЛА не должны долететь до Перми.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотники
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