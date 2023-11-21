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Posted 21 ноября, 02:29

Published 21 ноября, 02:29

Modified 21 ноября, 04:40

Updated 21 ноября, 04:40

Десятки человек отравились метадоном в Астрахани. Есть погибшие

Десятки человек отравились метадоном в Астрахани. Есть погибшие

21 ноября 2023, 02:29
Фото: 1MI
Подозреваемые в распространении наркотиков задержаны.

В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками. На данный момент известно уже о трех смертях. В местном Минздраве уточняют, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что отравившиеся могли считать, что употребляют более дорогой мефедрон, а не метадон, поэтому не рассчитали дозировку.

Сейчас задержаны трое иностранцев — их подозревают в распространении наркотиков. Возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом уголовное дело из-за смертей пострадавших от наркотиков пока не заведено.

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#Общество#Мвд#Наркотики#Полиция#Синтетические наркотики#Пермская полиция
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