Десятки человек отравились метадоном в Астрахани. Есть погибшие

Posted 21 ноября, 02:29
Published 21 ноября, 02:29
Modified 21 ноября, 04:40
Updated 21 ноября, 04:40
В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками. На данный момент известно уже о трех смертях. В местном Минздраве уточняют, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.
ТАСС со ссылкой на источник пишет, что отравившиеся могли считать, что употребляют более дорогой мефедрон, а не метадон, поэтому не рассчитали дозировку.
Сейчас задержаны трое иностранцев — их подозревают в распространении наркотиков. Возбуждено уголовное дело за распространение наркотиков, виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. При этом уголовное дело из-за смертей пострадавших от наркотиков пока не заведено.