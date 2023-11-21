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Posted 21 ноября, 13:23

Published 21 ноября, 13:23

Modified 21 ноября, 13:24

Updated 21 ноября, 13:24

«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших старших по домам в Пермском крае

21 ноября 2023, 13:23
ЭнергосбыТ Плюс» продлил сроки приема заявок на участие в акции «Старший по дому — надежный партнер»* до конца ноября.

В рамках конкурса самые активные председатели советов многоквартирных домов получат поощрения от «ЭнергосбыТ Плюс», а жители смогут лично убедиться в качестве работы своего старшего по дому.

Если вы старший по многоквартирному дому, жители которого получают тепло и горячую воду по прямым договорам с ПАО «Т Плюс», участвуйте в акции «Старший по дому — надежный партнер». До 30 ноября напишите на электронную почту [email protected] (с пометкой «Акция „Старший по дому“) или позвоните по номеру +7 (929) 233-97-39. Специалисты „ЭнергосбыТ Плюс“ зарегистрируют Вашу заявку на участие и ответят на возникшие вопросы. Информацию можно также получить на сайте Пермского филиала „ЭнергосбыТ Плюс“.

До конца декабря «ЭнергосбыТ Плюс» подведет итоги акции и наградит лучших старших по домам за достижения в четырех номинациях:

  • по уровню оплаты жителями дома услуг отопления и горячего водоснабжения;
  • по уменьшению общей задолженности дома за услуги отопления и горячего водоснабжения;
  • по доле собственников, подписавшихся на получение электронных квитанций от расчетно-кассовых центров;
  • по совокупности всех вышеописанных показателей.

«Старшие по домам — это партнеры нашей компании, к которым мы проявляем особое внимание. Поэтому мы увеличили срок приема заявок, чтобы принять участие в нашей акции смогли все желающие. Практика показывает, что самых высоких результатов в своей деятельности и в наших акциях добиваются председатели советов домов, которые идут в ногу со временем. Они используют общедомовые чаты для оперативного донесения информации до максимального числа жителей. В чатах размещаются списки должников, описываются преимущества расчетов за коммунальные услуги в режиме онлайн и другая полезная для жителей информация. Это дает преимущества всем сторонам диалога: жителям, старшим по домам и нам, как поставщикам жизненно важного коммунального ресурса», — отметил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

*Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить по телефону 8 (800) 700-10-32 и (или) на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» perm.esplus.ru в разделе «Акции для клиентов»

#Новости компаний#Экономика
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