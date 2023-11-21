«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших старших по домам в Пермском крае

«Старшие по домам — это партнеры нашей компании, к которым мы проявляем особое внимание. Поэтому мы увеличили срок приема заявок, чтобы принять участие в нашей акции смогли все желающие. Практика показывает, что самых высоких результатов в своей деятельности и в наших акциях добиваются председатели советов домов, которые идут в ногу со временем. Они используют общедомовые чаты для оперативного донесения информации до максимального числа жителей. В чатах размещаются списки должников, описываются преимущества расчетов за коммунальные услуги в режиме онлайн и другая полезная для жителей информация. Это дает преимущества всем сторонам диалога: жителям, старшим по домам и нам, как поставщикам жизненно важного коммунального ресурса», — отметил директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.