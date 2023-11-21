Инспектора колонии Соликамска отправили в СИЗО за наркотики

Сотрудника ГУФСИН подозревают в том, что он снабжал наркотиками заключенных. В конце октября парня остановили на выходе из дома и досмотрели. При себе у него было 1,5 грамма наркотика растительного происхождения и 1,39 метадона. При обыске дома у молодого человека нашли крупную партию наркотиков, сообщает telegram-канал Ural Mash.