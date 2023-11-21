Инспектора колонии Соликамска отправили в СИЗО за наркотики

Posted 21 ноября, 11:44
Published 21 ноября, 11:44
Modified 21 ноября, 12:00
Updated 21 ноября, 12:00
23-летний инспектор отдела безопасности ИК-9 в Соликамске, который попался с наркотиками, отправили в СИЗО. Дома у него нашли крупную партию запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Properm.ru в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Сотрудника ГУФСИН подозревают в том, что он снабжал наркотиками заключенных. В конце октября парня остановили на выходе из дома и досмотрели. При себе у него было 1,5 грамма наркотика растительного происхождения и 1,39 метадона. При обыске дома у молодого человека нашли крупную партию наркотиков, сообщает telegram-канал Ural Mash.
«Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Properm.ru в региональном СУ СКР.