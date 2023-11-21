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Posted 21 ноября, 11:44

Published 21 ноября, 11:44

Modified 21 ноября, 12:00

Updated 21 ноября, 12:00

Инспектора колонии Соликамска отправили в СИЗО за наркотики

Инспектора колонии Соликамска отправили в СИЗО за наркотики

21 ноября 2023, 11:44
Фото: Midjourney
В СУ СКР по Пермскому краю прокомментировали задержание сотрудника ГУФСИН.

23-летний инспектор отдела безопасности ИК-9 в Соликамске, который попался с наркотиками, отправили в СИЗО. Дома у него нашли крупную партию запрещенных веществ. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Properm.ru в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Сотрудника ГУФСИН подозревают в том, что он снабжал наркотиками заключенных. В конце октября парня остановили на выходе из дома и досмотрели. При себе у него было 1,5 грамма наркотика растительного происхождения и 1,39 метадона. При обыске дома у молодого человека нашли крупную партию наркотиков, сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения, расследуется уголовное дело. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили Properm.ru в региональном СУ СКР.

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#Наркотики#Колония#Соликамск#Исправительная колония
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