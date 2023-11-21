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Posted 21 ноября, 05:56

Published 21 ноября, 05:56

Modified 21 ноября, 08:50

Updated 21 ноября, 08:50

Дмитрий Байдин во второй раз стал главой Оханского района

Избран глава Оханского городского округа

21 ноября 2023, 05:56
Фото: администрация Оханского городского округа

Дмитрий Байдин во второй раз стал главой Оханского района

Дума поддержала действующего руководителя муниципалитета.

Депутаты Оханской думы выбрали главу муниципалитета. Они единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Дмитрия Байдина, сообщает канал «На местах».

В финал конкурса также вышел заместитель по вопросам ЖКХ Михаил Яшин.

Для участия в конкурсе на замещение должности главы Оханского городского округа также заявлялись самозанятая Ирина Пономарёва и работающий по договорам гражданско-правового характера в сфере аренды, межевания и распоряжения землёй Павел Иванов.

Должность главы администрации Оханска Дмитрий Байдин занимает с 2015 года.

#Политика#Конкурс#Оханск
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