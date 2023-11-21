Избран глава Оханского городского округа

Posted 21 ноября, 05:56
Published 21 ноября, 05:56
Modified 21 ноября, 08:50
Updated 21 ноября, 08:50
Депутаты Оханской думы выбрали главу муниципалитета. Они единогласно проголосовали за кандидатуру действующего главы округа — главы администрации Дмитрия Байдина, сообщает канал «На местах».
В финал конкурса также вышел заместитель по вопросам ЖКХ Михаил Яшин.
Для участия в конкурсе на замещение должности главы Оханского городского округа также заявлялись самозанятая Ирина Пономарёва и работающий по договорам гражданско-правового характера в сфере аренды, межевания и распоряжения землёй Павел Иванов.
Должность главы администрации Оханска Дмитрий Байдин занимает с 2015 года.