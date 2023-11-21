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Posted 21 ноября, 08:18

Published 21 ноября, 08:18

Modified Вчера, 07:09

Updated Вчера, 07:09

Со 2 декабря начнутся кинопоказы «Пермской синематеки» в «Кристалле»

Кинотеатр «Кристалл» с киноцентром «Премьер» и молодежным центром откроется в ноябре

21 ноября 2023, 08:18
Фото: properm.ru

Со 2 декабря начнутся кинопоказы «Пермской синематеки» в «Кристалле»

Техническое открытие ожидается на следующей неделе.

«Пермская синематека» переезжает в здание кинотеатра «Кристалл». Последний день работы киноцентра «Премьер» намечен на 26 ноября. Техническое открытие «Кристалла» намечено на 30 ноября, торжественное — на 2 декабря.

По словам главы краевого Минкульта Аллы Платоновой, для синематеки выделят 3 и 4 этаж здания. Она надеется, что почти все премьеры фильмов, снятых в регионе, будут проходить там.

Директор «Регионального молодежного центра» Евгения Фофанова отметила на пресс-конференции, что на фасаде здания появится буква «М». График работы центра — с 8:00 до 23:00, но в некоторые дни возможен и круглосуточный режим работы.

В здании разместится музей студенческих строительных отрядов, лектории, игровая зона. На первом этаже будет пространство для встреч и общения, бэк-офисы молодежного центра и «Движение первых», а также кафе. На втором этаже бывший зал IMAX отдадут под место для выступлений и лекций.

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#Пермь#Кристалл#Кино#Кинотеатр
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