Кинотеатр «Кристалл» с киноцентром «Премьер» и молодежным центром откроется в ноябре

Директор «Регионального молодежного центра» Евгения Фофанова отметила на пресс-конференции, что на фасаде здания появится буква «М». График работы центра — с 8:00 до 23:00, но в некоторые дни возможен и круглосуточный режим работы.



В здании разместится музей студенческих строительных отрядов, лектории, игровая зона. На первом этаже будет пространство для встреч и общения, бэк-офисы молодежного центра и «Движение первых», а также кафе. На втором этаже бывший зал IMAX отдадут под место для выступлений и лекций.