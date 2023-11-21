Кинотеатр «Кристалл» с киноцентром «Премьер» и молодежным центром откроется в ноябре

Posted 21 ноября, 08:18
Published 21 ноября, 08:18
Modified Вчера, 07:09
Updated Вчера, 07:09
«Пермская синематека» переезжает в здание кинотеатра «Кристалл». Последний день работы киноцентра «Премьер» намечен на 26 ноября. Техническое открытие «Кристалла» намечено на 30 ноября, торжественное — на 2 декабря.
По словам главы краевого Минкульта Аллы Платоновой, для синематеки выделят 3 и 4 этаж здания. Она надеется, что почти все премьеры фильмов, снятых в регионе, будут проходить там.
Директор «Регионального молодежного центра» Евгения Фофанова отметила на пресс-конференции, что на фасаде здания появится буква «М». График работы центра — с 8:00 до 23:00, но в некоторые дни возможен и круглосуточный режим работы.
В здании разместится музей студенческих строительных отрядов, лектории, игровая зона. На первом этаже будет пространство для встреч и общения, бэк-офисы молодежного центра и «Движение первых», а также кафе. На втором этаже бывший зал IMAX отдадут под место для выступлений и лекций.