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Posted 21 ноября, 07:45

Published 21 ноября, 07:45

Modified 21 ноября, 07:47

Updated 21 ноября, 07:47

Молодых работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» посвятили в нефтяники

Молодых работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» посвятили в нефтяники

21 ноября 2023, 07:45
На предприятие в 2023 году пришли 70 молодых сотрудников.

В Перми прошёл «День молодёжи в ЛУКОЙЛе», в рамках которого молодым работникам рассказали о корпоративной культуре и посвятили в профессию нефтяника.

На торжественной церемонии молодых коллег напутствовали руководители предприятия и профсоюза, а в течение дня для сотрудников организовали серию обучающих лекций и тренингов по развитию soft skills и навыков командной работы. Главная цель мероприятия — способствовать созданию благоприятных условий для адаптации и самореализации вновь принятых сотрудников.

В этом году на предприятие пришли 70 молодых специалистов, большинство из них будут работать на месторождениях Прикамья операторами по добыче нефти и газа. Чтобы быстрее освоить секреты профессии, к каждому молодому работнику «прикреплён» опытный наставник. Всего же в штате предприятия работают более 1,5 тыс. молодых работников, что составляет почти 35%.

#Новости компаний
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