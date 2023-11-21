Молодых работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» посвятили в нефтяники

Posted 21 ноября, 07:45
Published 21 ноября, 07:45
Modified 21 ноября, 07:47
Updated 21 ноября, 07:47
В Перми прошёл «День молодёжи в ЛУКОЙЛе», в рамках которого молодым работникам рассказали о корпоративной культуре и посвятили в профессию нефтяника.
На торжественной церемонии молодых коллег напутствовали руководители предприятия и профсоюза, а в течение дня для сотрудников организовали серию обучающих лекций и тренингов по развитию soft skills и навыков командной работы. Главная цель мероприятия — способствовать созданию благоприятных условий для адаптации и самореализации вновь принятых сотрудников.
В этом году на предприятие пришли 70 молодых специалистов, большинство из них будут работать на месторождениях Прикамья операторами по добыче нефти и газа. Чтобы быстрее освоить секреты профессии, к каждому молодому работнику «прикреплён» опытный наставник. Всего же в штате предприятия работают более 1,5 тыс. молодых работников, что составляет почти 35%.