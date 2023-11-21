Молодых работников «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» посвятили в нефтяники

В этом году на предприятие пришли 70 молодых специалистов, большинство из них будут работать на месторождениях Прикамья операторами по добыче нефти и газа. Чтобы быстрее освоить секреты профессии, к каждому молодому работнику «прикреплён» опытный наставник. Всего же в штате предприятия работают более 1,5 тыс. молодых работников, что составляет почти 35%.