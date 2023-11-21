На фестивале «Дягилев+» в Перми выступит прима-балерина Диана Вишнёва

«Дягилев+» пройдет в Перми с 24 по 27 декабря. В первый день фестиваля, 24 декабря, в Доме Музыки завода Шпагина, в 18:00 и 22:00 пройдет танцевальный спектакль-концерт YOUKALI, посвященный Курту Вайлю. В нем примут участие примы-балерины Диана Вишнёва и Дарья Павленко. Специально для YOUKALI композиторы Алексей Сюмак, Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Вангелино Курентзис, FM Einheit и Теодор Курентзис создали свои версии песен Вайля. Дирижировать спектаклем будет Теодор Курентзис.