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Posted 21 ноября, 11:21

Published 21 ноября, 11:21

Modified Вчера, 05:14

Updated Вчера, 05:14

Теодор Курентзис и Диана Вишнева станут хедлайнерами «Дягилев+» в Перми

На фестивале «Дягилев+» в Перми выступит прима-балерина Диана Вишнёва

21 ноября 2023, 11:21
Фото: telegram-канал "Diana Vishneva Foundation"

Теодор Курентзис и Диана Вишнева станут хедлайнерами «Дягилев+» в Перми

Продажа билетов откроется 23 ноября в 16:00.

Хедлайнером фестиваля «Дягилев+» в Перми станет прима-балерина Диана Вишнёва. Программа фестиваля стала известная во вторник, 21 ноября.

«Дягилев+» пройдет в Перми с 24 по 27 декабря. В первый день фестиваля, 24 декабря, в Доме Музыки завода Шпагина, в 18:00 и 22:00 пройдет танцевальный спектакль-концерт YOUKALI, посвященный Курту Вайлю. В нем примут участие примы-балерины Диана Вишнёва и Дарья Павленко. Специально для YOUKALI композиторы Алексей Сюмак, Алексей Ретинский, Андреас Мустукис, Вангелино Курентзис, FM Einheit и Теодор Курентзис создали свои версии песен Вайля. Дирижировать спектаклем будет Теодор Курентзис.

Также в программе — концерт камерной музыки, немое кино сопровождении современной шумовой музыки и творческие встречи с артистами. Билеты поступят в продажу 23 ноября в 16:00 по пермскому времени.

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#Дягилевский фестиваль#Курентзис#Теодор курентзис#Балет
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