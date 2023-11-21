Передано в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ГК «Камская долина»

В ноябре прошлого года суд начал рассматривать и дело в отношении Романовой и Гладикова. Следствие считает, что с ноября 2014 по декабрь 2018 года они принимали от пайщиков деньги и векселя ГК «Камская долина» для строительства пяти многоквартирных домов в Перми. Однако здания так и не достроили. Своими действиями Романова и Гладиков причинили покупателям и юридическим лицам ущерб на общую сумму более 1,8 млрд рублей, от них пострадали 636 пермяков. По ходатайству адвокатов дело было возвращено для завершения следственных действий — ознакомления Романовой с делом.