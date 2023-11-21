Передано в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ГК «Камская долина»

Posted 21 ноября, 12:36
Published 21 ноября, 12:36
Modified 21 ноября, 12:38
Updated 21 ноября, 12:38
Завершено расследование предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей группы строительных компаний в Прикамье. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба МВД России.
По версии следствия, с ноября 2014 по декабрь 2018 года топ-менеджеры для привлечения средств развернули на территории Перми рекламную кампанию строительства многоквартирных жилых домов. Однако внесенные пайщиками и дольщиками суммы и векселя группы компаний руководители использовали на иные цели хозяйственной деятельности.
«Нецелевое расходование денежных средств привело к неспособности застройщиков выполнить обязательства по завершению строительства домов и вводу их в эксплуатацию. В результате 636 граждан и их семьи остались без жилья, причиненный им имущественный ущерб составил свыше 1,8 миллиарда рублей» — отмечают в министерстве.
Под данные условия по суммам обозначенного ущерба подходят топ-менеджеры ГК «Камская долина» Алевтина Романова и Андрей Гладиков.
В ноябре прошлого года суд начал рассматривать и дело в отношении Романовой и Гладикова. Следствие считает, что с ноября 2014 по декабрь 2018 года они принимали от пайщиков деньги и векселя ГК «Камская долина» для строительства пяти многоквартирных домов в Перми. Однако здания так и не достроили. Своими действиями Романова и Гладиков причинили покупателям и юридическим лицам ущерб на общую сумму более 1,8 млрд рублей, от них пострадали 636 пермяков. По ходатайству адвокатов дело было возвращено для завершения следственных действий — ознакомления Романовой с делом.
В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в МВД.
Банкротство Гладикова, Романовой и группы строительных компаний в 2018 году было инициировано ПАО «Сбербанк», в котором у «Камской долины» была открыта кредитная линия. Долг ГК превышает миллиард рублей.