properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 07:37

Published 21 ноября, 07:37

Modified 21 ноября, 07:39

Updated 21 ноября, 07:39

В Минтербезе прокомментировали сообщения о ночном взрыве в Перми

Пермяки пишут о ночном взрыве в городе. Что произошло?

21 ноября 2023, 07:37
Фото: Midjourney

В Минтербезе прокомментировали сообщения о ночном взрыве в Перми

Власти утверждают, что звонков о ЧП не было.

Пермяки рассказали, что ночью 21 ноября слышали взрыв за домом на улице Самолетная, 56. Якобы взрыв был в районе железной дороги. В пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края отмечают, что информация об инциденте не подтвердилась ни по улице Самолетная, ни в других районах города.

Жители Перми не сообщали о ЧП по единому номеру вызова служб экстренного реагирования — 112.

20 ноября пермяки говорили о ночном включении сирен в Мотовилихинском районе. Некоторые комментаторы написали, что воздушную тревогу слышали около 01:00. Звук якобы слышали с улицы Дружбы. Тогда в Минтербезе также пояснили, что сирены включены не были.

Читайте также:
«Можно к вам в курочки?» Экс-спикер Пермской думы Уткин повесил картины для курицВениамин-Бэнони и Сильвана-Оливия. Какими ещё именами называют пермских младенцевЗаболеваемость COVID-19 в Пермском крае выросла на 28%
#Общество#Пермь#Сирены
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25