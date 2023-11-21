Пермяки пишут о ночном взрыве в городе. Что произошло?

Posted 21 ноября, 07:37
Published 21 ноября, 07:37
Modified 21 ноября, 07:39
Updated 21 ноября, 07:39
Пермяки рассказали, что ночью 21 ноября слышали взрыв за домом на улице Самолетная, 56. Якобы взрыв был в районе железной дороги. В пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края отмечают, что информация об инциденте не подтвердилась ни по улице Самолетная, ни в других районах города.
Жители Перми не сообщали о ЧП по единому номеру вызова служб экстренного реагирования — 112.
20 ноября пермяки говорили о ночном включении сирен в Мотовилихинском районе. Некоторые комментаторы написали, что воздушную тревогу слышали около 01:00. Звук якобы слышали с улицы Дружбы. Тогда в Минтербезе также пояснили, что сирены включены не были.