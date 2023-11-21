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Posted 21 ноября, 19:15

Published 21 ноября, 19:15

Modified 21 ноября, 19:15

Updated 21 ноября, 19:15

Прием заявок на соискание Премии Рунета — 2023 продлен до 28 ноября

Прием заявок на соискание Премии Рунета — 2023 продлен до 28 ноября

21 ноября 2023, 19:15
Фото: РАЭК
Прием заявок на Премию Рунета завершится через неделю. По традиции эту награду вручают компаниям и организациям, внесшим значимый вклад в развитие интернет-отрасли в России за прошедший год.

На этот раз подать свою компанию или свои проекты можно в шесть основных и восемь специальных номинаций до 28 ноября, пишет rostovgazeta.ru.

Как отметили в оргкомитете премии, чтобы увеличить шанс стать лауреатом премии, необходимо правильно выбрать нужную, подходящую именно вам, номинацию.

Среди основных номинаций — «Государство и общество», «Экономика и бизнес»,

«Здоровье и отдых», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».

В числе специальных номинаций — «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в Сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов .RU/.РФ», «Социальные проекты и благотворительность».

Также традиционно пройдет народное голосование. Пользователи будут иметь возможность выбрать лучший социальный проект Рунета в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии, который реализовал креативную кампанию, обладающую высоким социальным эффектом с целью решения важных социальных проблем общества и улучшения качества жизни населения.

В честь 20-летия Премии Рунета участники оргкомитета учредили специальный приз — 10+10, который будет вручен лучшим проектам и значимым персонам отечественного сегмента сети Интернет.

Подать заявку можно на сайте мероприятия. Федеральный медиахолдинг 1MI — информационный партнер премии.

#Общество
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